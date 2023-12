In der Datingshow "Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?" mit Moderatorin Jana Ina Zarrella suchen ab Januar diese drei Singles die Liebe und organisieren parallel dazu ihre Hochzeit.

Bereits im Juni war die neue Datingshow "Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?" angekündigt worden, nun hat der Sender VOX weitere Details zu dem aus Finnland stammenden Format mit Moderatorin Jana Ina Zarrella (47) bekannt gegeben.

Zwei der drei Singles aus Reality-Formaten bekannt

Bei den drei Singles, die innerhalb von 50 Tagen aus verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten ihren Partner oder ihre Partnerin fürs Leben auswählen und parallel dazu die Hochzeit organisieren müssen, handelt es sich um Bauingenieur Daniel (33) aus Frankfurt, Büroangestellte Laila (27) aus Neuss und Servicemitarbeiterin Jasmin (34) aus Sehnde.

Daniel hat 2022 bereits bei "Love Island" TV-Erfahrung gesammelt. Beim Dating sieht er sich als Eroberer. Seine Traumfrau ist zwischen 25 bis 33 Jahre alt, natürlich, sportlich und hat Stil. Ein Kinderwunsch und ein gesunder Lebensstil sind ihm ebenfalls wichtig. Ein echtes No-Go für ihn sind Tattoos und Piercings im Gesicht. Seine Hobbys sind Beachsoccer, Fitness und Kaffee.

Laila hat bislang keine TV-Erfahrung gesammelt, modelt aber. Ihr Traummann ist trainiert, blond und tätowiert. Er sollte genauso gerne ins Fitnessstudio gehen wie sie. Bei einem Fitnessfreak mit lässigem und sportlichem Style, der ihren Heirats- und Kinderwunsch teilt und mindestens so viel Geld verdient wie sie, würde sie schwach werden. "Mein nächster Mann soll definitiv auch mein letzter sein. Leider wollen die meisten Männer heutzutage nur ihren Spaß und wollen sich nicht binden. Dabei bin ich zu 100 Prozent Wifey-Material", sagt die 27-Jährige.

Jasmin war schon bei zwei TV-Formaten dabei, "Eating with my Ex" (2022) und "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" (2021). Ihr Händchen für "Bad Boys" wurde ihr schon zum Verhängnis. Ihr Traummann ist zwischen 29 bis 40 Jahre alt, ein südländischer Typ mit sportlichem und lässigem Look, dominant, tierlieb und aufgeschlossen. Ein Kinderwunsch ist ebenfalls sehr wichtig. "Ich träume von einer kleinen Hochzeit und einer großen Party!", sagt die 34-Jährige.

Vorschau auf die vier Folgen

Zu Beginn der ersten Folge haben die drei Singles also 50 Tage vor sich. Sie informieren ihre Familien über die anstehende Hochzeit und daten, was das Zeug hält ... Folge zwei setzt ein, wenn die drei noch 41 Tage bis zum Jawort haben. Location, Hochzeitskleid und Anzug wollen gefunden werden - und die Dates machen Fortschritte ... In Folge drei sind die Singles nur noch 23 Tage von der Hochzeit entfernt. Gefühlschaos pur ... In Episode vier ist die Deadline abgelaufen, der Hochzeitstag ist gekommen - Überraschung inklusive ...

Der Ausstrahlungstermin

Mit wem die (Noch-)Singles vor den Traualtar treten werden, und welche Hürden sie bei den Hochzeitsvorbereitungen meistern müssen, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer ab dem 9. Januar bei VOX.