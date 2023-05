Nach "Diese Ochsenknechts" startet Sky die nächste "Celeb-Reality"-Show. Im Mittelpunkt steht diesmal der schillernde Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance, der durch seinen bizarren Auftritt bei "Promi Big Brother" bekannt wurde.

Jeremy Fragrance (34) bekommt eine Reality-Serie bei Sky. Wie der Pay-TV-Sender in einer Mitteilung schreibt, haben die Dreharbeiten mit dem Influencer begonnen. Die Doku soll dann Ende des Jahres bei Sky und dem hauseigenen Streamingdienst WOW zu sehen sein.

"Diese Ochsenknechts" als Vorbild

Inspiriert wurde Sky durch den Erfolg seiner Reality-Soap "Diese Ochsenknechts" um die gleichnamige Showbiz-Familie. Der Sender will nun das Genre "Celeb-Reality" (Sky) ausbauen. "Mit Jeremy Fragrance konnten wir einen der erfolgreichsten und schillerndsten Influencer Deutschlands für uns gewinnen", heißt es in der Mitteilung. "Ich bin sicher, dass er mit seiner unvergleichlichen Personality in dieser Serie für viel Gesprächsstoff sorgen wird".

Die noch unbetitelte Show soll den YouTuber über mehrere Monate und über Ländergrenzen hinweg begleiten. Sie zeige "exklusive Eindrücke aus dem beruflichen Leben zwischen Werbedeals, Business Events und Content Produktion sowie auch ganz private Momente". Im Mittelpunkt soll Jeremy Fragrances Versuch sein, den amerikanischen Markt zu erobern.

Wer ist Jeremy Fragrance?

Jeremy Fragrance ist der führende Parfüm-Influencer überhaupt. Das schreibt er zumindest auf seiner Homepage. Dem Mann mit dem weißen Markenzeichenanzug folgen auf seinem englischsprachigen YouTube-Channel immerhin mehr als zwei Millionen Menschen. Auf seinem deutschen Kanal sind es weitere rund 200.000.

Geboren wurde der Sohn polnischer Einwanderer als Daniel Sredzinski in Oldenburg. Nach einem Engagement bei der kurzlebigen Boygroup Part Six widmete er sich dem Dasein als Influencer. Mit durchgeknallten Videos wurde er zum YouTube-Phänomen. Er kreiert aber auch selbst Düfte und hat es laut eigener Aussage zum Multimillionär geschafft.

Als Kandidat bei "Promi Big Brother" brachte es Jeremy Fragrance auch zur TV-Berühmtheit. Im Container eckte er mit bizarrem bis egoistischem Verhalten an, wurde aber trotzdem (oder deswegen) zum Publikumsliebling. Nach seinem freiwilligen Auszug begleitete ihn Sat.1 für die Doku "Jeremy Fragrance - Number One: Von 'Promi Big Brother' zurück in die Welt".