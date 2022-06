Jesse Tyler Ferguson hat am Rande des roten Teppichs verraten, dass das Drehbuch für ein Spin-off seiner Figur in "Modern Family" bereits fertig ist. Ob das Ganze verfilmt wird, ist aber noch nicht klar.

"Modern Family"-Star Jesse Tyler Ferguson (46) hat verraten, dass das Drehbuch für eine Spin-off-Serie über seine Figur bereits fertig geschrieben ist.

In dem Spin-off steht das Paar Mitchell Pritchett und Cameron Tucker im Mittelpunkt. Die Figuren von Ferguson und Eric Stonestreet (50) sollen in der Serie ein neues Leben in Missouri beginnen.

Produzenten gesucht

Bei den Tony Awards plauderte Ferguson nun mit "Entertainment Tonight" über die Neuigkeiten: "Das Drehbuch ist draußen und es ist sehr gut", so der Schauspieler. Ob es umgesetzt wird, steht allerdings noch nicht fest. Der "Modern Family"-Sender ABC hatte sich dagegen entschieden, eine weitere Serie über die Pritchetts beziehungsweise deren Anhang zu machen. Nun liegen die Hoffnungen bei anderen Produzenten. "Also wer weiß? Wenn es jemand produzieren möchte, vielleicht", erklärte der Schauspieler.

Die erfolgreiche Serie lief elf Staffeln lang von 2009 bis 2020. Zum Cast gehörten auch Sofia Vergara (49), Ed O'Neill (76), Ty Burrell (54), Ariel Winter (24) und Julie Bowen (52). Ferguson hatte in der Nacht zum Montag auch noch etwas anderes zu feiern. Für seine Rolle im Theaterstück "Take Me Out" erhielt der Schauspieler seinen ersten Tony-Award.