Jessy Wellmer hat am Montagabend ihre erste "Tagesthemen"-Sendung moderiert. Es ging um den Nahost-Konflikt, Migration und Gegenwind für Innenministerin Nancy Faeser. So reagiert das Netz Wellmers Debüt.

Jessy Wellmer (43) hat am Montagabend (30. Oktober) ihr Debüt bei den "Tagesthemen" gegeben. An der Seite von Judith Rakers (47) führte die unter anderem aus der "Sportschau" bekannte Moderatorin durch die ARD-Nachrichtensendung. Die 43-Jährige startete voller Vorfreude in ihre erste Sendung: "Herzlich willkommen. Schön, dass sie dabei sind. Ich freue mich sehr, Ihnen die 'Tagesthemen' präsentieren zu können", sagte sie zu Beginn der Sendung. Kollegin Rakers stimmte zu: "Und darüber freuen wir uns auch."

In der 35-minütigen Sendung ging es am Montag unter anderem um die Vorstöße der israelischen Armee in Gaza, die von der Hamas entführten Geiseln, die Lage im Gazastreifen und die Ausschreitungen an einem Flughafen im russischen Dagestan. Anschließend folgte ein Beitrag zum geplanten Migrationsabkommen sowie ein Interview mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD, 53), die Wellmers zu ihrer ersten Sendung gratulierte.

Publikum begeistert von Jessy Wellmers "Tagesthemen"-Moderation

Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern der "Tagesthemen" kam Jessy Wellmers Debüt größtenteils positiv an. "Hat mir sehr gut gefallen, wirkt sehr natürlich", heißt es etwa in der Kommentarspalte unter einem Facebook-Video, in dem die Moderatorin sich in einer Fragerunde vorstellt. "Klasse Start! Souverän, professionell, sympathisch. Ich glaube, das wird gut!", schreibt ein Nutzer. Und ein weiterer schwärmt: "Das hat sie wirklich sehr gut gemacht - ein ganz neuer Stil! Sie wurde auch von der wunderbaren Judith Rakers äußerst harmonisch unterstützt."

Auch auf der Plattform X (früher Twitter) zeigen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert. "Sehr guter und souveräner Einstieg von Jessy Wellmer. Perfektes Team mit Judith Rakers. Eine neue Ära hat begonnen... gefällt mir und macht Lust auf mehr", heißt es etwa in einem X-Post.

Nachfolge von Caren Miosga

Jessy Wellmer tritt die Nachfolge der langjährigen Moderatorin Caren Miosga (54) an, die ab kommendem Jahr den Polit-Talk von Anne Will (57) sonntagabends im Ersten übernimmt. Wellmer moderiert die "Tagesthemen" im Wechsel mit Ingo Zamperoni (49). Wellmer ist bereits seit den 2000er Jahren beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk tätig. Zunächst arbeitete sie beim rbb, von 2009 bis 2014 moderierte sie die Sportberichterstattung im "ZDF-Morgenmagazin". Von 2014 bis September 2023 moderierte die 43-Jährige die "Sportschau am Sonntag" sowie weitere Sportformate.

Ihre erste Moderation schloss Wellmer mit den Worten "Morgen sehen Sie mich gleich nochmal - wenn Sie mögen" ab. Am Dienstagabend (31. Oktober) führt sie erneut durch die Sendung.