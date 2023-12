Joey Kelly ist immer wieder für Überraschungen gut: Ab Januar gibt es auf RTLzwei die neue Doku-Soap zu sehen, die den Musiker und seine Familie bei einem abenteuerlichen Roadtrip durch Amerika begleitet.

Joey Kelly (50) und seine Familie auf großem Abenteuer in Nord- und Südamerika: Ab dem 3. Januar 2024 gibt es die Doku-Soap "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" auf RTLzwei zu sehen. Bei der Panamericana handelt sich um die längste Straße der Welt, die sich auf zwei Kontinente verteilt, sich durch 15 Länder erstreckt und rund 30.000 Kilometer lang ist. Die neue Serie begleitet die sechsköpfige Familie in neun Folgen dabei auf einer waghalsigen Reise mit ihrem Wohnmobil, bei dem sie sich einer abenteuerlichen Challenge stellen.

Joey Kelly und seine Familie gehen ohne Geld auf Reisen

Gemeinsam mit Ehefrau Tanja (50), den Kindern Luke (23), Leon (19), Lillian (16) und Lisann (7) bricht Joey Kelly im eigens umgebauten Wohnmobil im Rheinland auf - ohne einen Cent in der Tasche. Die Herausforderung, der sich die Familie stellt: Sie wollen ihre Reise durch Straßenmusik, Spenden und Aushilfsjobs finanzieren. Doch bald sorgt nicht nur das Wohnmobil für Ärger, auch die Sache mit dem Geldverdienen stellt sich schwieriger heraus als gedacht. Vor allem in Nicaragua, Panama und Kolumbien kommt Familie Kelly an ihre Grenzen.

Ab Mittwoch, den 3. Januar 2024, um 20:15 Uhr gibt es das Familienabenteuer auf RTLzwei zu sehen sowie im Anschluss 30 Tage lang als Stream über RTL+.

Anfang Dezember hatte die Familie bereits mit neuer Musik für Aufsehen gesorgt. Joey Kelly's Family veröffentlichte am 1. Dezember den Song "Nur zusammen", der im Zuge der Panamericana-Reise entstanden sein soll.

Joey Kelly ist seit 2004 mit seiner Frau Tanja Niethen verheiratet, einem ehemaligen Mitglied der Band Bellini. Seit 2017 tritt er auch wieder mit seinen Geschwistern als die berühmte The Kelly Family auf. Zuvor machte Joey Kelly über Jahre vor allem mit seinen sportlichen Leistungen auf sich aufmerksam. Er absolvierte angeblich über 100 Marathons und Ultra-Wettkämpfe weltweit.

Auch bei unzähligen Unterhaltungsshows im TV stellte er sein sportliches Geschick unter Beweis, so zählt er zu den erfolgreichsten Teilnehmern bei der "TV total Wok WM" und siegte mehrmals bei "Schlag den Star".