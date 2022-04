Die Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" kann sich über gute Quoten freuen. In der Primetime gab es für den Sender den Tagessieg in der Zielgruppe.

Show verloren, Quotenrennen gewonnen: Mit "Joko & Klaas gegen ProSieben" holten Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) am Dienstagabend in der Primetime einen Marktanteil von 15,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das teilte der Sender via Twitter mit.

Auf dem Kurznachrichtendienst freute sich ProSieben: "Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben. Dank #JKvsP7 gewinnt ProSieben klar die #PrimeTime (20:15 - 23:00 Uhr). Herzlichen Glückwunsch zu 15,8 Prozent Marktanteil (14-49) an @damitdasklaas, @officiallyjoko, @jokoundklaas und @stevengaetjen." Zur Strafe für die verlorene Sendung werden die beiden Stars nun eine Woche lang als ProSieben-Wichtel vor und nach jedem Werbeblock eingeblendet.

Joko und Klaas vor "Bauer sucht Frau International"

Hinter der ProSieben-Show landeten das RTL-Format "Bauer sucht Frau International" mit 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie die Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit 9,9 Prozent in dieser Gruppe.