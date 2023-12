"Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski und Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla haben einen neuen Job: Gemeinsam werden sie die neue Staffel von "Das Supertalent" präsentieren.

Die 16. Staffel von "Das Supertalent" wartet nicht nur in der Jury mit neuen Gesichtern auf: Jens "Knossi" Knossalla (37) und Victoria Swarovski (30) werden als neues Moderatoren-Duo an den Start gehen. "Beide bringen ein gutes Gespür für Talente mit und sind schon ganz neugierig auf die großen und kleinen Kandidatinnen und Kandidaten, die bald vor die Jury treten", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der RTL-Show. Dort meldet sich das Duo in einem kurzen Video auch selbst zu Wort.

Comeback für Victoria Swarovski

"Es wird legendär", verspricht Knossi in dem Clip. "Wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, es sind die spektakulärsten, die atemberaubendsten Acts, die es je hier gegeben hat." Seine Moderationskollegin, die laut eigenen Angaben schon ganz aufgeregt ist, kann ihm da nur zustimmen. Swarovski feiert bei der Talentshow ein Comeback, sie hatte mit Daniel Hartwich (45) durch die 14. Staffel geführt und war 2016 als Jurorin mit dabei. Die 15. Staffel aus dem Jahr 2021 hatten dann Komiker Chris Tall (32) und Moderatorin Lola Weippert (27) präsentiert.

Knossalla und Swarovski standen schon gemeinsam vor der Kamera, unter anderem für "Let's Dance", das die Moderatorin präsentiert und in der der Twitch-Streamer im vergangenen Frühjahr als Kandidat den fünften Platz belegte.

Nach zwei Jahren kehrt die Show nicht nur mit neuem Moderatoren-Duo zurück, auch die Jury hat sich verändert. Neu mit dabei sind die "Let's Dance"-Stars Anna Ermakova (23) und Ekaterina Leonova (36). Dieter Bohlen (69) und Bruce Darnell (66) feiern hingegen ihre Rückkehr ans Jurypult. Die vier werden entscheiden, welche Talente es ins Finale schaffen. Dort wird dann zum ersten Mal in der Geschichte der Show das Publikum entscheiden, wer das "Supertalent 2024" wird.

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel haben an diesem Donnerstag (7. Dezember) im Kölner Coloneum begonnen. Laut RTL sollen die neuen Folgen im kommenden Jahr ausgestrahlt werden.