Im Rahmen eines Jubiläums von "In aller Freundschaft" hat der MDR eine großartige Nachricht für Fans: Die Serie wird um zwei Staffeln verlängert.

Am heutigen 31. Januar zeigt das Erste ab 20:15 Uhr zunächst die 999. und im Anschluss die 1000. Folge von "In aller Freundschaft". Fans der Krankenhausserie, die erstmals 1998 ausgestrahlt wurde, können aber nicht nur dieses besondere Jubiläum feiern. Der MDR hat mitgeteilt, dass die langjährige Produktion auch in mindestens zwei weiteren Staffeln den Alltag in der Sachsenklinik zeigen soll.

84 weitere Folgen von "In aller Freundschaft"

Der MDR-Rundfunkrat habe laut einer Pressemitteilung einer Verlängerung der Erfolgsserie um zwei Staffeln zugestimmt. Die geplanten Staffeln 27 und 28 werden demnach jeweils 42 Folgen enthalten. Laut Angaben des Mitteldeutschen Rundfunks verfolgen wöchentlich bis zu fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Krankenhausserie. Im Regelfall sind die Episoden im TV dienstags ab 21 Uhr im Ersten zu sehen.

Es sei eine "sehr gute Nachricht für Millionen treuer Fans", die gerne "mit den Ärzten, dem Pflegepersonal und den Patienten Abenteuer und Alltag in der Sachsenklinik" erleben, freut sich MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer (56) in einem Statement.

Es werde am Dienstagabend zum Jubiläum "dramatisch und spannend", verspricht der MDR. Vorsicht, Spoiler: Demnach versuchen die Ärzte einem Jungen durch eine Crossover-Leber-Transplantation das Leben zu retten. Zudem gebe es eine Hochzeit, eine Entführung und einen tragischen Tod. Die Serie blicke außerdem auf die vergangenen 25 Jahre zurück.

Die beiden "In aller Freundschaft"-Folgen und ein "Making of" zum Jubiläum sind nach der Ausstrahlung auch in der ARD-Mediathek abrufbar.