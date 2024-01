Ein Abschied, der ein paar Fragen aufwirft. Julia Grosz stirbt, Thorsten Falke bleibt allein zurück. Doch warum hört die Schauspielerin Franziska Weisz auf? Was hat sie zu diesem Schritt bewogen? Und wie geht es nun mit dem Falke-"Tatort" weiter?

Der Bundespolizist Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 56) wird in Zukunft alleine auf Verbrecherjagd gehen. Der Neujahrs-"Tatort: Was bleibt" war der letzte Auftritt von Ermittlerin Julia Grosz alias Schauspielerin Franziska Weisz (43). Am Ende ihres 13. Einsatzes stirbt sie den tragischen Filmtod und hinterlässt somit eine Lücke, die laut zuständigem NDR auch vorerst nicht gefüllt werden wird.

Bereits im September wurde die Entscheidung bekannt gegeben. Warum Weisz nicht mehr Teil des Falke-"Tatorts" sein wird, wurde dabei nicht erklärt. In einem "Bild"-Interview äußerte sich die Österreicherin allerdings über ihr überraschendes Aus, ohne jedoch ins Detail zu gehen: "Es gibt immer Gründe, Dinge zu tun oder nicht zu tun - bei allen Beteiligten." Sie könne nur sagen, dass es für sie als Wahlberlinerin eine spannende Erfahrung war, dem Hamburger "Tatort" ein weibliches Gesicht zu geben.

"Nun ist die Spielweise in meinem Beruf groß und meine Spielfreude und Lust auf Vielseitigkeit noch viel größer", sagt Weisz. Sie freue sich auf nun auf andere Projekte: "Und weil sich die Welt in den vergangenen Jahren sehr verändert hat, habe ich tatsächlich auch sehr große Lust auf Komödie." Allen "Tatort"-Fans ruft sie ein "dickes Danke" zu: "Ihr seid toll!" Der Fiction-Chef des Norddeutschen Rundfunks, Christian Granderath, bemerkte lediglich, Weisz habe den NDR-"Tatorten" "einen ganz unverwechselbaren Charakter gegeben". Er bedankte sich für die 13 Fälle in sieben Jahren: Die Rolle habe eine "spannende Entwicklung durchlaufen", sei nun aber auserzählt.

Franziska Weisz übernahm Rolle von Petra Schmidt-Schaller

Franziska Weisz übernahm im Jahr 2015 die Rolle der "Tatort"-Kommissarin an der Seite von Wotan Wilke Möhring nach dem Ausscheiden von Petra Schmidt-Schaller (43). Sie hatte die Grosz-Vorgängerin Katharina Lorenz in den ersten sechs Folgen im "Tatort" in Norddeutschland gespielt. Möhrings Rolle des wortkargen und milchtrinkenden Ermittlers Falke wurde im Jahr 2013 mit dem Film "Feuerteufel" eingeführt. Bislang wurden 18 Episoden ausgestrahlt.