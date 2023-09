Die letzte Ausgabe des Boulevardmagazins "Leute heute" steht an. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet, hat der Sender ZDF vorab verraten.

Am heutigen Freitag (29.9.) endet eine Ära: Nach 26 Jahren flimmert die letzte Ausgabe des Boulevardmagazins "Leute heute" von 17:45 bis 18 Uhr im ZDF über die Bildschirme. Ab 1997 berichtete Nina Ruge (67) als Hauptmoderatorin, gefolgt von Karen Webb (52) ab dem Jahr 2007. Ende Januar war bekannt geworden, dass die Sendung eingestellt wird, im Mai wurde der Termin für die letzte Sendung publik.

Auch dem Sender und den Sendungsverantwortlichen fällt dieses Aus nicht leicht. Auf Nachfrage von spot on news sagt Anne Gellinek, Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles: "Das ZDF trennt sich mit 'Leute heute' von einem erfolgreichen Format, das uns ans Herz gewachsen ist." Weiter erklärt sie: "Wir geben die Sendung auf, um mit der Redaktion neue Wege gehen zu können. Die People-Berichterstattung wird auch weiterhin im ZDF zu finden sein - in der verlängerten 'hallo deutschland'-Sendung sowie im Netz [auf der "Panorama"-Seite, Red.], in der ZDF-Mediathek und auf anderen neuen Ausspielwegen."

Konkret bedeutet das: "hallo deutschland" wird schon ab der kommenden Woche (ab 2.10.) montags bis freitags von 17:10 bis 18 Uhr zu sehen sein. "In dieser verlängerten Sendezeit werden 'Leute heute'-Fans auch die aktuellen Informationen über das Leben und Wirken der Prominenten finden", verspricht der Sender.

Was erwartet die "Leute heute"-Fans in der letzten Ausgabe?

Und was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer nun in der letzten "Leute heute"-Ausgabe? Es werde eine "gewohnte" Sendung mit "aktuellen Promi-Themen des Tages, mit deutschen und internationalen Stars, auch mit einem Augenzwinkern". Ein großes Thema der Abschiedssendung wird insofern die Verleihung des "Deutschen Fernsehpreises" am Donnerstagabend sein. Neben Highlights, Emotionen und besten Outfits vom roten Teppich verspricht der Sender aber auch Promi-Statements zum "Leute heute"-Abschied.

Doch natürlich ist zum Abschied auch "eine kleine Zeitreise durch die mehr als 26 Jahre 'Leute heute'" geplant, schließlich war die Sendung bei unzähligen Promi-Ereignissen dabei: "Neben den Oscars, Traumhochzeiten, Krönungen und tragischen Abschieden gibt es auch überraschende Szenen zum Schmunzeln: mit Heidi Klum (50) durch New York, Boris Becker (55) spricht mit seinen Schafen auf Mallorca und die junge und damals noch unbekannte Kim Kardashian (42) begleitet ihre Freundin Paris Hilton (42) staunend zum Münchner Oktoberfest."

Als besonderes Highlight stehen dann noch Mick Jagger (80) und die Rolling Stones auf dem Programm: "Sie sprechen im exklusiven ZDF-Interview über ihre neue Musik und sagen als regelmäßiger Gast des Formats: Bye-bye 'Leute heute'."