Martin Armknecht, vielen als "Lindenstraße"-Bösewicht bekannt, wird bei "Unter uns" mitspielen. Diese Rolle übernimmt er in der anstehenden Eventwoche.

Seit den 1980er Jahren spielte Martin Armknecht (61) bereits in zahlreichen Film- und Serienproduktionen mit. Eine seiner bekanntesten Rollen dürfte bis heute allerdings die des "Lindenstraße"-Bösewichts Robert Engel sein. Im Rahmen der "Unter uns"-Eventwoche vom 6. bis 10. November, die unter dem Motto "Vertrau mir - Ich bin dein Mörder" steht, wird Armknecht nun in der RTL-Daily (auch bei RTL+) zum Kriminellen.

Martin Armknecht wird die Schillerallee "so richtig durcheinander wirbeln"

Der Schauspieler, der unter anderem auch mehrfach für den "Tatort" vor der Kamera stand und im Kultfilm "Manta, Manta" von 1991 sein Kinodebüt gab, erklärt seine neue Rolle in einer Pressemitteilung so: "Ich bin in der großen 'Unter uns'- Eventwoche der Böse, ein krimineller Diamantenhändler, der die Schillerallee so richtig durcheinander wirbelt. [...] Ich bediene als Schauspieler gerne alle Formate und mag unterschiedliche Rollen. Ich glaube, das Böse ist jetzt so im reiferen Alter eine gute Sache und sehr facettenreich zu spielen."

Die Gastrolle habe ihm "einige herausfordernde Drehtage" beschert, sagt Armknecht weiter - denn für ein Daily-Format zu drehen, sei "schon eine andere Dimension". Armknecht habe "abends nach den vielen Szenen auf jeden Fall gut schlafen" können.

Was wird in "Unter uns" passieren?

Vorsicht, Spoiler! Armknecht spielt den Diamantenhändler Hector Mertens, der sich von Eva Wagner (Claudelle Deckert, 49) bedroht fühlt, denn die Anwältin hat Beweise gegen ihn gesammelt. Mertens möchte Wagner aus dem Weg räumen, weshalb diese untertauchen und ihren Dominic Adams (Jo Weil, 46) zurücklassen muss. Mertens droht, in der Schillerallee eine Bombe hochgehen zu lassen, sollte er die Anwältin nicht ausgeliefert bekommen.