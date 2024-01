Die fünfte Staffel von "LOL: Last One Laughing" könnte ein Comedy-Urgestein ins Spiel bringen. Laut eines Medienberichts soll Ostfriesenjung Otto Waalkes erstmals dabei sein.

Nach dem Weihnachtsspecial ist vor der nächsten großen News: Im "LOL: Last One Laughing"-Universum tut sich was. Angeblich wird in der nächsten Staffel Comedy-Urgestein Otto Waalkes (75) dabei sein, wie "Bild" exklusiv erfahren haben will.

Die Dreharbeiten zur fünften Staffel sind demnach bereits abgeschlossen. An Ostern soll sie auf Amazon Prime Video zum Streamen bereit stehen.

Bisher handelt es sich bei den Informationen rund um Otto allerdings nur um Spekulationen - an denen sich Amazon nicht beteiligen möchte, wie es auf Anfrage von "Bild" hieß.

"LOL: Last One Laughing" hochkarätig besetzt

Die Show ist bekannt für ihre hochkarätige Besetzung an Komikern und Komikerinnen. So waren etwa schon Anke Engelke (58), Kurt Krömer (49), Bastian Pastewka (51) oder Carolin Kebekus (43) mehrmals in der von Michael Bully Herbig (55) moderierten Sendung zu sehen. Mit dem berühmten Ostfriesen dürfte den Kandidaten und Kandidatinnen Ende März das Nicht-Lachen also noch schwerer fallen.

Die erste Staffel der deutschen "LOL"-Ausgabe erschien im April 2021, es handelt sich dabei um die Umsetzung eines ursprünglich japanischen Formats. Das Konzept: Die Comedians werden über mehrere Stunden zusammen in einen Raum gesperrt, wo sie versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer dreimal lacht oder das Gesicht zu einem Grinsen verzieht, scheidet aus.

Die Adaption erfreute sich so großer Beliebtheit, dass binnen zwei Jahren drei weitere Staffeln und erst kürzlich ein Weihnachtspecial folgten. 2022 gab es zudem den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Comedy/Late Night".