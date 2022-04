Das Sieger-Couple der diesjährigen "Love Island"-Staffel ist gefunden. Jennifer und Nico sind es geworden - aber planen die beiden auch eine gemeinsame Zukunft über die Sendung hinaus?

Es steht fest, das diesjährige Gewinner-Paar der siebten Staffel von "Love Island". Am Ende konnten sich im Finale Jennifer und Nico durchsetzen. Sie erhielten die meisten Stimmen und verdrängten damit Leonie und Léon sowie Cindy und Mark auf die Plätze zwei und drei.

50.000 Euro Siegprämie gab es damit für die beiden - oder? "Das Geld ist natürlich Nebensache. Das Wichtige hier sind die Gefühle", sagte Moderatorin Sylvie Meis (43) zu Beginn der Sendung noch. Doch weil Jennifer den Umschlag mit der Gewinnsumme zog, durfte sie entscheiden: mit Nico teilen oder lieber die ganze Kohle allein abstauben?

Gemeinsame Zukunftspläne

"Die Liebe gewinnt immer", zögerte sie jedoch keine Sekunde und beteuerte sogar: "Von mir aus kann ich ihm den ganzen Umschlag geben. Ich habe hier schon mehr als gewonnen." In der Tat malen sich die beiden offenbar schon emsig eine gemeinsame Zukunft aus. "Ich fliege direkt mit ihr zurück, so dass wir ein paar Tage ungestört für uns haben und das Wochenende danach sehen wir uns auch direkt", so Nico.

Sogar übers Zusammenziehen haben sie schon konkret gesprochen. "Ich will sowieso aus dem Saarland raus. Für wen, wenn nicht für sie, würde ich alles aufgeben!"