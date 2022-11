Reality-Star und Influencerin Yeliz Koc bekommt mit "Make Love, Fake Love" ihre eigene Datingshow. Jetzt steht fest, wann das Reality-Format bei RTL+ starten wird.

Reality-TV-Star Yeliz Koc (29) begibt sich auf eine besondere Dating-Reise: "Make Love, Fake Love" wird ab 29. Dezember in Doppelfolgen bei RTL+ abrufbar sein, wie der Streamingdienst nun bekannt gegeben hat. Angekündigt sind insgesamt zwölf Folgen. Die Influencerin wir in dem Format mit zehn Männern in eine Villa auf Mallorca ziehen, um ihren Traummann zu finden. Doch die Männer machen es ihr nicht leicht.

Denn manche von ihnen sind vergeben und spielen den Single-Status nur vor, um die Siegprämie von 50.000 Euro abzusahnen. Yeliz Koc muss demnach die Lügner enttarnen und herausfinden, wer ein falsches Spiel spielt. Moderatorin Janin Ullmann (41) wird ihr dabei zur Seite stehen.

Bekannt geworden war Koc durch ihre Teilnahme am Dating-Format "Der Bachelor" im Jahr 2018. Doch der damalige Rosenkavalier Daniel Völz (37) war nicht der Richtige - er entschied sich für eine andere. Mit ihrem "Bachelor in Paradise"-Kollegen Johannes Haller (34) war sie von 2018 bis 2020 zusammen. Dieses Liebesglück hielt ebenso wenig wie das mit Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (30), dem Vater ihrer Tochter Snow (1).

Mann muss "starken Charakter" haben

Die 29-jährige Hannoveranerin gibt die Hoffnung auf die große Liebe und den Richtigen nicht auf. Aus den nicht eben wenigen Kriterien, die er erfüllen muss, macht sie aber auch keinen Hehl. "Ich habe jetzt eine Tochter, ich habe einen Hund, der echt nicht einfach ist und man muss einfach mit meinem Leben zurechtkommen und es muss ein sehr starker Charakter sein", sagte sie im August im Gespräch mit RTL. Gerne darf ihr zukünftiger Partner auch schon Papa sein - und sich weitere Kinder wünschen, denn davon träumt auch sie.