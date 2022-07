Andrea Berg und Vanessa Mai haben einen gemeinsamen Song aufgenommen. Im ZDF werden die beiden zusammen das Duett performen - präsentiert von Giovanni Zarrella.

Zwei der größten Namen im deutschen Schlager machen gemeinsame Sache. Ende Juli wird der Entertainer Giovanni Zarrella (44) im Rahmen des 30-jährigen Bühnenjubiläums von Andrea Berg (56) durch ein Open-Air-Konzert mit zahlreichen Stars in Aspach führen. Die Sängerin steht dann gemeinsam mit ihrer Kollegin Vanessa Mai (30) auf der Bühne.

"Musik mit Freunden für Freunde!"

Das ZDF zeigt das Ganze am 6. August ab 20:15 Uhr unter dem Titel "Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg". Die Sängerin feiere mit Mai laut einer Pressemitteilung des Senders eine TV-Premiere: Die beiden werden erstmals im Duett ein Lied singen, das sie demnach anlässlich des Jubiläums aufgenommen haben.

"Ich freue mich riesig auf Giovanni und wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam mit mir und allen Fans in der Arena feiern werden", erklärt Berg in einem Statement unter anderem. "Zusammen lassen wir auf der Bühne diese unglaublichen 30 Jahre Revue passieren und machen das, was ich am allerliebsten mache: Musik mit Freunden für Freunde!"

Neben dem Moderator und Mai sind bei dem großen Event zahlreiche andere Promis zu sehen - darunter Maite Kelly (42), Beatrice Egli (34), DJ Ötzi (51), DJ BoBo (54), Kerstin Ott (40) oder auch Nino de Angelo (58). Geplant sei ein Abend mit den größten Hits Bergs, unter anderem auch mit neuen Versionen und Duetten, die für die Show arrangiert wurden. Daneben gibt es Rückblicke auf die Karriere der Sängerin.

In der heutigen Nacht zum 8. Juli veröffentlichen Berg und Mai bereits ihren gemeinsanen Song "Unendlich". Am Freitag feiert dann das Musikvideo zu dem Lied seine Premiere.