Der Kardashian-Jenner-Clan kehrt Mitte April mit einem neuen Format auf die TV-Bildschirme zurück. Auch in Deutschland wird die Serie zu sehen sein.

Fans des Kardashian-Jenner-Clans bekommen ab dem 14. April endlich Reality-Nachschub. Die neue Serie "The Kardashians" soll dann in den USA erstmals zu sehen sein. Und bereits am Tag der Premiere kommt das Format auch nach Deutschland. Disney+ zeigt die Sendung des US-Streamingdienstes hierzulande.

Die Fans können offenbar einiges von "The Kardashians" erwarten. "Alle Fassaden werden bröckeln", verspricht ein kurzer Teaser, der von Disney+ bei Instagram veröffentlicht wurde. Außerdem erklärt der Streaminganbieter im zugehörigen Kommentar: "Sie übertreffen alle Erwartungen."

Nach 14 Jahren "Keeping Up with the Kardashians"

In dem neuen Format werden Clan-Matriarchin Kris Jenner (66) und alle ihre Töchter zu sehen sein: Kim Kardashian (41), Khloé Kardashian (37), Kourtney Kardashian (42), Kendall Jenner (26) sowie Kylie Jenner (24). Zuvor trat die berühmte Reality-Familie rund 14 Jahre lang in "Keeping Up with the Kardashians" auf, bevor im Sommer 2021 die letzte Folge ausgestrahlt wurde.

Ähnlich wie in "Keeping Up with the Kardashians" werden die Stars auch in "The Kardashians" Einblicke in ihr Leben geben. Vermutlich wird es unter anderem um die Schwangerschaft von Kylie Jenner gehen, die im Teaser mit Babybauch zu sehen ist.

Die junge Unternehmerin hat gerade erst öffentlich gemacht, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Auf Instagram verriet sie, dass ihr zweites Kind mit dem Rapper Travis Scott (30) am 2. Februar zur Welt gekommen ist. Nach Tochter Stormi (4) haben sie einen Jungen bekommen. Der Name des Kindes ist noch nicht bekannt. Jenner und Scott waren von 2017 bis 2019 zusammen, 2020 fanden sie erneut zueinander.