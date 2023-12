Nach dem Erfolg von "Wednesday" eigentlich nur Formsache: Netflix soll die nächste Serie um die "Addams Family" planen. Im Mittelpunkt soll dann Onkel Fester stehen.

Nach dem Mega-Erfolg von "Wednesday" keine große Überraschung: Netflix soll die nächste Serie aus dem "Addams Family"-Universum planen. Laut dem Wirtschaftsmagazin "Bloomberg" denkt der Streaming-Gigant über eine Serie um Onkel Fester nach. Und dabei soll es sich laut "Bloomberg" nur um das erste von diversen Projekten rund um die "Addams Family" handeln.

Details zu dem Spin-off von "Wednesday" sind noch nicht bekannt. Gemäß "Bloomberg" ist noch nicht einmal sicher, ob es überhaupt zu Dreharbeiten kommen wird. Schließlich müsste der Zeitplan aller Darsteller aus der Mutterserie koordiniert werden. Eine zweite Staffel von "Wednesday" wird zudem auch noch gedreht.

"Wednesday" entwickelte sich nach dem Start am 23. November 2022 schnell zu einem Kultphänomen - und zur erfolgreichsten englischsprachigen Serie in der Geschichte von Netflix. Schon im Januar 2023 bestellte der Streamingdienst eine zweite Season. Die Serie von Tim Burton (65) wurde letztes Jahr für einen Golden Globe als beste Comedy vorgeschlagen. Auch Hauptdarstellerin Jenna Ortega (21) wurde nominiert.

Onkel Fester: Etablierter Fanliebling der Addams-Family

Onkel Fester ist seit Jahrzehnten eine der beliebtesten Figuren der Addams-Familie. Der Gruselclan aus der Feder von Charles Addams (1912-1988) war erstmals in den 1930er-Jahren als Cartoon in "The New Yorker" aufgetaucht. In der ersten Fernsehserie aus den 1960er-Jahren ist er der Onkel von Morticia Addams - in allen anderen Verfilmungen oder Serienfassungen ist er der Bruder von Gomez Addams - und damit der Onkel von Wednesday.

"Zurück in die Zukunft"-Star Christopher Lloyd (85) verkörperte in den Kinofilmen Anfang der 1990er-Jahren den glatzköpfigen Exzentriker. In "Wednesday" spielt ihn Komiker Fred Armisen (57).