Die australische Soap "Neighbours" (dt. "Nachbarn") gehört zu den am längsten laufenden Serien der Welt. Nach rund 37 Jahren und fast 9.000 Episoden wird das Format jedoch im Sommer eingestellt, wie die Macher im März auf Instagram mitteilten. Fans können sich aber doch noch auf ein Highlight freuen: Denn Kylie Minogue (53) und Jason Donovan (53) kehren in ihren Rollen als Charlene Mitchell und Scott Robinson zum Abschied zurück.

"Scott und Charlene sind das ultimative 'Neighbours'-Pärchen, und es würde sich nicht richtig anfühlen würde, die Serie ohne sie zu beenden", heißt es in einem Statement von Jason Herbison, dem ausführenden Produzenten der Serie, auf Twitter. Die beiden sollen demnach eine "ganz besondere Rolle" in dem Finale der Soap spielen. "Es war eine emotionale Erfahrung für sie, für uns und ich bin sicher, dass es auch für unsere Zuschauer eine sein wird", wird Herbison weiter zitiert.

"Scott and Charlene are the ultimate Neighbours couple and it would not feel right to end the show without them

We are thrilled that Jason and Kylie have come home to play a very special part in our series finale... pic.twitter.com/79yUwMkpFb