Die Serienkiller-Serie "You - Du wirst mich lieben" geht weiter. Netflix hat auch eine fünfte Staffel rund um die von Penn Badgley (36) gespielte Hauptfigur Joe Goldberg angekündigt. Diese soll allerdings auch die letzte der Erfolgsserie sein und 2024 erscheinen. Zudem ändert sich das Personal hinter den Kulissen, da die bisherige Showrunnerin Sera Gamble (39) die Serie verlässt, wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet.

Brace yourself for Joe Goldberg's final chapter.



You will return for a fifth and final season in 2024! pic.twitter.com/rbQBOnQPSJ