Am 27. Mai kommt die vierte Staffel von "Stranger Things" zu Netflix. Nun hat der Streamingdienst die ersten acht Minuten veröffentlicht. Zudem ist mittlerweile bekannt, wie die neue Staffel aufgeteilt wird.

Eine Woche vor dem Start der vierten Staffel von "Stranger Things" hat Netflix einen Ausschnitt der ersten Folge mit den Fans der Serie geteilt. In einem YouTube-Video mit dem Titel "The First 8 Minutes" gibt es genau das zu sehen: die ersten acht Minuten der neuen Staffel.

Die vierte Staffel spielt ein halbes Jahr nach der Schlacht von Starcourt. Die jungen Freunde sind erstmals voneinander getrennt, haben mit den Folgen der vorangegangenen Ereignisse zu kämpfen und müssen zusätzlich noch mit dem Leben an der Highschool fertig werden. Und schon bald droht eine neue, übernatürliche Gefahr.

Die neue Staffel kommt in zwei Teilen

Es war bereits bekannt, dass die neue Staffel geteilt zu sehen sein wird. Nun hat Netflix öffentlich gemacht, wie genau die kommenden Folgen aufgeteilt werden. Am 27. Mai gehen zunächst sieben der insgesamt neun Folgen bei dem Streamingdienst online. Am 1. Juli folgen dann als "Volume 2" die zwei finalen Episoden der Staffel.

Die "Stranger Things"-Macher Matt und Ross Duffer erklärten bereits im Februar, dass die Staffel aufgrund der länge der Folgen in zwei Teile getrennt werde. Die neuen Episoden seien zusammen fast doppelt so lang wie die bisherigen Staffeln.

Obwohl es nur neun Episoden sind, werden diese demnach zusammen eine Länge von rund 13 Stunden haben, wie jetzt bekannt wird. Alleine die beiden letzten Folgen sollen zusammen fast vier Stunden lang sein. Die siebte Folge sei 98 Minuten lang. Folge acht soll rund 85 Minuten dauern und das Staffelfinale bringe es auf fast zweieinhalb Stunden.