Das Warten auf neue Folgen von "Bauer sucht Frau" hat bald ein Ende. Die 19. Staffel startet Ende November, wie RTL nun bekannt gegeben habt.

Zwölf neue Bäuerinnen und Bauern begeben sich in der mittlerweile 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" auf die Suche nach der großen Liebe. RTL hat nun auch das Startdatum der neuen Folgen bekannt gegeben. Wie der Sender auf Instagram schreibt, startet die neue Ausgabe der Show am 20. November um 20:15 Uhr bei RTL.

Inka Bause: "Attraktive und engagierte Bäuerinnen und Bauern"

Auf RTLs hauseigenen Streamingdienst RTL+ steht die erste Folge der neuen Staffel sogar schon ab dem 13. November zum Abruf zur Verfügung. Moderatorin Inka Bause (54), die einmal mehr die Liebessuche der Kandidatinnen und Kandidaten begleitet, verspricht vorab: "In diesem Jahr können sich die Fans auf sehr selbstbewusste, attraktive und engagierte Bäuerinnen und Bauern freuen!"

Diese Bäuerinnen und Bauern suchen nach der großen Liebe

Folge zwei zeigt RTL direkt am nächsten Tag, also dem 21. November, um 20:15 Uhr. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind schon seit geraumer Zeit bekannt. So suchen diesmal zwei Bäuerinnen - Pferdewirtin Carolin (27) aus Hessen und Geflügelbäuerin Stefanie (41) aus Schleswig-Holstein - nach einem Partner.

Außerdem stürzen sich Öko-Bauer Christoph (28) aus Niedersachsen, Milchbauer André (33) aus Nordrhein-Westfalen, Viehwirt Daniel (26) aus Bayern, Hobbypferdebauer Dietrich-Max-Helmut (70) aus Brandenburg, Schafzüchter Hannes (24) aus Bayern, Pferdewirtschaftsmeister Hans (65) aus Nordrhein-Westfalen, Milchbauer Patrick (27) aus Belgien, Bullenzüchter Siegfried (64) aus Hessen, Ackerbauer Stephan (31) aus Rheinland-Pfalz sowie Mutterkuhhalter Steffen (42) aus Bayern in die RTL-Show.