Die Frühjahrsstaffel von "Grill den Henssler" startet Mitte April bei VOX. Die sechs neuen Folgen halten einige Besonderheiten bereit - auch für Kochprofi Steffen Henssler.

Bei VOX wird wieder gekocht: Die neue Frühjahrsstaffel von "Grill den Henssler" startet am 23. April um 20:15 Uhr. In sechs neuen Folgen wird es TV-Koch Steffen Henssler (50) einmal mehr mit einer Vielzahl von Prominenten hinter dem Herd aufnehmen. Die neue Staffel hält einige Besonderheiten und Specials für die Zuschauenden bereit.

Coach-, Muttertags- und Solo-Special geplant

Los geht es zunächst mit einer Coach-Ausgabe, in der Henssler gegen seine Koch-Kollegen Ali Güngörmüş (46), Ralf Zacherl (52) und die Gebrüder Eggert antreten muss. Dann folgen zwei Standard-Ausgaben: In Folge zwei (30. April) sind etwa Rapper MC Fitti (47), Dschungelkönigin Djamila Rowe (55), Model Papis Loveday (46) und Moderator Steven Gätjen (50) zu Gast. In der dritten Episode (7. Mai) versuchen Schauspielerin Christine Urspruch (52), The BossHoss und Pierre M. Krause (46) den Kochprofi zu schlagen.

Am 14. Mai läuft ein Muttertags-Special, bei dem Aminata Belli (31), Riccardo Simonetti (30) und Larissa Marolt (30) ihre Mütter im Gepäck haben. Anschließend läuft ein Solo-Special (21. Mai) mit Henssler und Frank Rosin (56). Den Abschluss machen Meteorologin Insa Thiele-Eich (39), Comedian Torsten Sträter (56) und Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (34) am 28. Mai.

Die Promis bekommen in der neuen Staffel professionelle Unterstützung von den Coaches Hans Neuner (46), Alexander Wulf (42), Johann Lafer (65) und Martin Klein (46). Die Gerichte werden von Jana Ina Zarrella (46), Reiner Calmund (74) und Christian Rach (65) gekostet und genau unter die Lupe genommen. Laura Wontorra (34) moderiert die sechs neuen Folgen, die ab dem 23. April immer sonntags um 20:15 Uhr bei VOX (oder RTL+) zu sehen sind.