Der Pumuckl kehrt zurück. Der legendäre Kobold feiert in einer RTL-Serie sein Comeback. Worum geht es in der Neuauflage, wer spielt mit und wann ist sie zu sehen? Das müssen Fans über "Neue Geschichten vom Pumuckl" wissen.

Der Kobold mit dem roten Haar flimmert wieder über den Bildschirm: Mit "Neue Geschichten vom Pumuckl" bringt RTL 13 neue Folgen der Kultserie an den Start. Drei Episoden der Neuauflage sind ab diesem Donnerstag, 26. Oktober als Preview in vielen Kinos im deutschsprachigen Raum zu sehen. Im Dezember können sich dann RTL+-Nutzerinnen und -Nutzer freuen.

Die neuen Folgen à 25 Minuten werden ab 11. Dezember auf RTL+ abrufbar und "wenig später" bei RTL zu sehen sein, wie der Sender angekündigt hat. Ab 11. Dezember werden zudem die Dokumentation "Aus dem Leben eines Kobolds" und neue Hörspiele zur Serie auf RTL+ bereitstehen. Für die Doku wurden die Serienmacher über drei Jahre begleitet, um zu zeigen, wie sie den alten Pumuckl-Kosmos wieder auferstehen haben lassen.

Neuer Pumuckl mit KI

Gespielt wird Ellis Kauts (1920-2015) Pumuckl in der neuen Serie von Maxi Schafroth (geb. 1985). Die Bewegungen des bayerischen Kabarettisten liefern die Vorlage für die Animation des Kobolds. Auch seine Stimme leiht Schafroth der Figur. Doch die wird mit Künstlicher Intelligenz in Hans Clarins (1929-2005) charakteristische Sprechweise umgewandelt. Laut RTL handelt es sich um die weltweit bisher umfangreichste Anwendung dieses Verfahrens.

Von 1982 bis 1988 sprach Hans Clarin den Kobold in "Meister Eder und sein Pumuckl". An seiner Seite verkörperte Gustl Bayrhammer (1922-1993) den Schreinermeister. Bei RTL+ haben Zuschauer die Wahl zwischen zwei Stimmen. Einmal die Variante mit Maxi Schafroth, einmal die KI-basierte von Hans Clarin. Im Kino ist Hans Clarin zu hören. Regie bei den 13 Folgen führte Marcus H. Rosenmüller (50, "Wer früher stirbt ist länger tot"), die Dreharbeiten fanden dabei bis zum Sommer 2022 in München und Umland statt.

Worum geht es in der Serie?

Meister Eders Neffe Florian, gespielt von Florian Brückner (geb. 1984), und Schwester Bärbel (Ina Meling, 42) haben die alte Schreinerwerkstatt ihres Onkels geerbt. Diese stand lange leer und soll nun verkauft werden. Doch eine schicksalshafte Begegnung verändert alles: Pumuckl bleibt erneut am Leimtopf kleben, wird für Florian sichtbar und muss nun, so lautet die Regel, bei Meister Eders Neffen bleiben. Florian kündigt seinen Job, zieht über die Werkstatt und richtet diese wieder her. Der Pumuckl ist schnell wieder in seinem Element und treibt allerlei Schabernack.

Als weitere Cast-Mitglieder wurden unter anderem Milan Peschel (55), Frederic Linkemann (geb. 1981), Ilse Neubauer (81), Katharina Thalbach (69) und Teresa Rizos (37) angekündigt.