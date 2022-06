Das "Ghostbusters"-Universum wird offenbar noch einmal erweitert. Eine Animationsserie soll nun für Netflix in Arbeit sein.

Eine neue Animationsserie von "Ghostbusters" ist angeblich bei Netflix in Entwicklung. Das berichtet das US-Branchenportal "Variety". Als Produzent der Serie von Sony Pictures Animation soll unter anderem auch Jason Reitman (44) an dem Projekt beteiligt sein. Der Sohn von "Ghostbusters"-Legende Ivan Reitman (1946-2022) war auch der Regisseur und Co-Autor von "Ghostbusters: Legacy". Der Live-Action-Film kam 2021 in die Kinos.

Genaue Details zur Handlung der neuen Serie werden dem Bericht zufolge derzeit noch unter Verschluss gehalten. Sollte das Projekt tatsächlich umgesetzt werden, wäre es die dritte animierte "Ghostbusters"-TV-Show in der Geschichte des Franchises. Von 1986 bis 1991 lief "The Real Ghostbusters" in 140 Folgen. Darin wurden die Abenteuer der aus den Filmen bekannten Figuren Dr. Peter Venkman, Dr. Raymond "Ray" Stantz, Dr. Egon Spengler und Winston Zeddemore fortgesetzt. Später folgte die Zeichentrickserie "Extreme Ghostbusters", von der es 40 Folgen gab. Darin leitet Egon Spengler ein neues Team von Geisterjägern.

Original aus dem Jahr 1984

Der erste "Ghostbusters"-Spielfilm lief bereits 1984. Er wurde von Ivan Reitman inszeniert. Bill Murray (71) als Dr. Peter Venkman, Dan Aykroyd (69) als Dr. Raymond "Ray" Stantz, Harold Ramis (1944-2014) als Dr. Egon Spengler und Ernie Hudson (76) alias Winston Zeddemore begeisterten damals die Kinogänger. Darauf folgte "Ghostbusters II" im Jahr 1989 mit derselben Besetzung.

Unter Regisseur Paul Feig (59) kam 2016 die Neuverfilmung von "Ghostbusters" in die Kinos, die allerdings floppte. Zuletzt feierte "Ghostbusters: Legacy" im November 2021 Premiere. Die Fortsetzung von "Ghostbusters - Die Geisterjäger" und "Ghostbusters II" kam bei Kritikern und dem Publikum gut an. Bill Murray, Dan Aykroyd und Ernie Hudson hatten darin einen Auftritt.