Die 25. Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" wird besonders: Erstmals wird eine Wildcard-Teilnehmerin das Amt als Moderator ausführen dürfen.

24 Folgen lang hat es gedauert, doch nun ist am Sonntagabend erstmals ein Wildcard-Teilnehmer siegreich bei "Wer stiehlt mir die Show?" hervorgegangen. Die Theaterschauspielerin Helena Sigal aus Berlin luchste Joko Winterscheidt (44) zum Auftakt von Staffel fünf doch glatt die Show ab und darf folglich am 26. Februar die 25. Jubiläumsfolge des erfolgreichen ProSieben-Formats präsentieren.

Der bislang größte Erfolg eines Wildcard-Kandidaten war der Finaleinzug gewesen, dazu kam es erstmals in Staffel zwei. Ansonsten triumphierten bislang stets die Promis gegen Winterscheidt. In der aktuellen Staffel treten Rapper Sido (42), Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34) sowie Musiker Bill Kaulitz (33) an.

Dank Laika zur eigenen Show

Den Tokio-Hotel-Sänger erwischte es als ersten Kandidaten - seine große Angst, wie der Star zu Beginn der Show zugab. Danach musste sich Bauer verabschieden, ehe auch Sido den Kürzeren zog. Im Finale ging es dann denkbar knapp zu, Helena Sigal konnte sich jedoch mit der Frage, wie der erste Hund im Weltall hieß (richtige Antwort: Laika) den Sieg holen.