Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach als Hobby-Komiker? Das gibt es schon bald im Amazon-Format "One Mic Stand" zu sehen - der Starttermin steht nun fest.

Noch im vergangenen Jahr hat die erstaunliche Meldung die Runde gemacht, dass Politiker Karl Lauterbach (59) für ein neues Format bei Amazon Prime Video unter die Komiker gehen wird. Inzwischen hat die betreffende Show "One Mic Stand" einen konkreten Starttermin. Alle fünf Folgen der ersten Staffel werden für Abonnenten des Streaming-Angebots ab dem 15. Juli abrufbar sein.

Die Idee hinter der bereits abgedrehten Show "One Mic Stand" ist denkbar simpel, könnte aber für immenses Aufsehen sorgen. Prominente Persönlichkeiten, die wie Lauterbach keinerlei Erfahrungen mit Stand-up-Comedy haben, sollen von berühmten Komikern und Komikerinnen in wahre Punchline-Experten verwandelt werden. Im Fall des inzwischen zum Gesundheitsminister ernannten Lauterbach hat dessen gute Freundin Hazel Brugger (28) das Comedy-Coaching übernommen.

Diese weiteren Paarungen gibt es

Mit "One Mic Stand" feiert auch eine Late-Night-Größe ihr Comeback im Comedy-Bereich: Harald "Dirty Harry" Schmidt (64) ist ebenfalls als Coach mit an Bord. Der hat sich gleich zwei Stars zur Brust genommen, die beiden Fußball-Weltmeister Mats Hummels (33) und Christoph Kramer (31).

Auf dem Tanzparkett macht "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (41) so schnell niemand etwas vor. Damit sie auch auf der Stand-up-Bühne zum Profi wird, hat sie Komiker Michael Mittermeier (56) trainiert. "LOL: Last One Laughing"-Gewinner Torsten Sträter (55) durfte derweil "Victoria's Secret"-Model Lorena Rae (27) die Kunst der Komik näher bringen.

Moderiert wird "One Mic Stand" von Tedros "Teddy" Teclebrhan (38). Er wird jedoch nicht nur durch die Show führen, sondern hat auch selbst einen Schützling anvertraut bekommen. Dass Fahri Yardim (41) durchaus gutes Comedy-Timing besitzt, hat der Schauspieler bereits mit der Serie "jerks." bewiesen. Ob ihn das auch zu einem guten Stand-up-Komiker macht? Mitte Juli erfahren wir es.