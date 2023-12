Verbringt man Silvester gemütlich zu Hause, haben die TV-Sender die passende Stimmung zum Jahreswechsel zu bieten. Das sind die Highlights im Programm.

Große Partys mit Promi-Gästen oder echte TV-Klassiker: Die Sender läuten das neue Jahr mit zahlreichen Shows und Sendungen ein. Das sind die TV-Tipps zu Silvester 2023.

"Dinner for One oder: Der 90. Geburtstag", 17:40 Uhr, Das Erste

"Dinner for One" gehört seit Jahrzehnten ins feste Silvester-Programm. Der alte Schwarz-Weiß-Klassiker, auch bekannt als "Der 90. Geburtstag", ist eine NDR-Produktion aus dem Jahr 1961. In dem rund 18-minütigen Sketch des englischen Komikers Freddie Frinton (1909-1968) mit seiner Partnerin May Warden (1891-1978) und dem anmoderierenden Conférencier Heinz Piper (1908-1972) hat Miss Sophie zu einem Geburtstagsdinner ihre vier engsten Freunde eingeladen. Diese sind jedoch verstorben, weshalb Butler James ihre Rollen übernehmen muss. ProSieben zeigt übrigens ab 20:15 Uhr seine Version des Klassikers: In "Silvester für Eins" wird Steven Gätjen zum Conférencier und Joko schlüpft in mehrere Rollen, während Klaas die Herrin des Hauses mimt.

"Der zweite Kurzschluss", 18:30 Uhr, Das Erste

Anke Engelke und Matthias Brandt sind dieses Silvester erneut als Bettina und Martin zu sehen. Nach "Kurzschluss" folgt nun der zweite Teil, der ebenfalls am Abend des Jahreswechsels spielt. Mittlerweile ist ein Jahr vergangen, seit das Duo unfreiwillig in der Moosbacher Bank zusammen Silvester gefeiert hat. Nun begegnen sie sich auf einer Silvesterparty in der örtlichen Turnhalle. Bettina ist seitdem als Bürgermeisterin abgewählt worden und Martin hat in seinem Unternehmen mehr Stress denn je. Schnell geraten sie in einen Konflikt mit den anderen Partygästen.

"Silvesterkonzert aus der Semperoper", 17:30 Uhr, ZDF

2023 steht das festliche Silvesterkonzert aus der Semperoper im Zeichen der Musik als universelle Sprache und Verbindung über Grenzen hinweg. Mit dabei sind unter anderem Pianist Igor Levit, die Opernsängerin Golda Schultz und der Bariton Iurii Samoilov, die zum Jahreswechsel musikalischen Hochgenuss bieten werden. Die Sächsische Staatskapelle dirigiert Tugan Sokhiev, es werden Werke von Mozart und Richard Strauss zu hören sein.

Neujahrsansprache des Bundeskanzlers, 19:15 Uhr, ZDF

Traditionell am Silvesterabend richtet sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner Neujahrsansprache an die Menschen in Deutschland. Scholz ist seit dem 8. Dezember 2021 im Amt und ist der neunte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. In seiner ersten Neujahrsansprache hatte er zu Solidarität und Zusammenhalt aufgerufen.

"60 Jahre Dinner for One - Die Jubiläumsshow", 20:15 Uhr, NDR

Zum genannten Sketch-Klassiker "Dinner for One" gibt es dieses Jahr auch eine Jubiläumsshow. Zum 60. Geburtstag der Erstausstrahlung, am 8. März 1963 wurde er in der Sendung "Guten Abend, Peter Frankenfeld" gezeigt, präsentiert Bernhard Hoëcker die Sendung, in der er vier Promis zu Tisch bittet. Dabei soll "gequizzt, getalkt und gespielt" und mit dem ein oder anderen Drink auf das neue Jahr angestoßen werden. Zudem gibt es spannende Fakten zu dem Sketch, die unter anderem von den Kindern des James-Darstellers Freddie Frinton geliefert werden.

"Die große Silvester Show", 20:15 Uhr, Das Erste

"Die große Silvester Show" wird erneut von Hans Sigl und Francine Jordi präsentiert. Die Sendung bietet laut Ankündigung ein abwechslungsreiches Musikprogramm, "mit Party-Hits, Pop-Songs und Schlager-Evergreens, stimmungsvollen Balladen und Rock-Klassikern". Zu Gast sind unter anderem Christina Stürmer, DJ Ötzi, Stefanie Heinzmann, Claudia Jung, Mike Singer, Melissa Naschenweng und Sarah Engels.

"Silvestershow Party", 0:20 Uhr, Das Erste

Nach der prominent besetzten Show wird es im Ersten 100 Minuten lang mit Hits am laufenden Band aus der "Silvester Show" 2022 weitergehen. Für Partystimmung werden unter anderem die Spider Murphy Gang, Beatrice Egli, voXXclub, Kerstin Ott, Francine Jordi, Chris de Burgh und Marianne Rosenberg sorgen.

"Willkommen 2024", 20:15 Uhr, ZDF

Jährlich starten zahlreiche Menschen am Brandenburger Tor ins neue Jahr. Live aus Berlin meldet sich das Moderations-Duo Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner zur großen "Willkommen 2024"-Show. Die beiden werden nationale und internationale Gäste auf der Bühne begrüßen. Dazu zählen: Luca Hänni, Ella Endlich, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Vize und Topic.

"Die ZDF-Mitternachtsparty", 0:50 Uhr, ZDF

Weiter geht es danach mit der "ZDF-Mitternachtsparty". Dieses Mal fungiert als Gastgeber der Partysänger Mickie Krause, der mit den Zuschauern die ersten Stunden des Jahres 2024 feiert. Auf das Publikum warten ein "Musikmix aus Highlights von TV-Shows und kultigen Videoclips", so die Ankündigung. Mickie Krause wird zudem mit eigenen Liedern für Stimmung sorgen.

"Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits", 20:15 Uhr, RTL

Auf viel Musik setzt erneut auch RTL und präsentiert ab 20:15 Uhr eine vergangene "Chart Show"-Ausgabe zu den erfolgreichsten Silvester-Party-Hits. Gäste sind unter anderem Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, Cascada-Frontfrau Natalie Horler und Schauspieler Martin Klempnow. Es wartet eine musikalische Zeitreise mit Megahits durch fünf Jahrzehnte Silvesterpartys auf die TV-Zuschauer. Um 00:00 Uhr zeigt der Sender "Willkommen in 2024 - Der Jahreswechsel live aus Berlin", danach folgt "Die ultimative Chart Show - Die Party geht weiter".