Es ist offiziell: Peter Klein und Yeliz Koc sind die ersten beiden "Promi Big Brother"-Bewohner, die Ende November in den Container ziehen werden.

Zehn Jahre "Promi Big Brother": Dieses Jubiläum feiert die Kult-Reality-Show mit einer großen Neuerung. Erstmals wird bei der Sendung nichts mehr im Verborgenen bleiben, wie am Montag (9. Oktober) in einer Pressekonferenz bekannt geben wurde. Auf dem Streamingdienst Joyn Plus wird es demnach zum ersten Mal einen "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" geben, wie Christoph Körfer, ProSieben-Pressechef, und Daniel Rosemann, Senderchef von Sat.1, verkündeten.

"Promi Big Brother" startet am 20. November

Außerdem gaben die beiden das Startdatum von "Promi Big Brother" bekannt: Am 20. November startet das TV-Format zur Primetime in Sat.1 und parallel dazu auf Joyn. Ab dann können "Big Brother"-Fans circa zwei Wochen lang, den Promis bei ihrem von der Außenwelt abgeschnittenen Leben im Container zusehen.

Inzwischen stehen auch offiziell die ersten beiden prominenten Bewohner der Reality-Show fest: Zum einen wird sich Peter Klein (56) in die 24 Stunden am Tag überwachten Räumlichkeiten begeben. Dabei bekommt er Gesellschaft von Yeliz Koc (29), die bereits Erfahrung in diversen Reality-TV-Formaten gesammelt hat.

Das wird Peter Klein am meisten im Container vermissen

Peter Klein, der als Stiefvater von Daniela Katzenberger (37) bekannt wurde und inzwischen als Schlagersänger auf Mallorca Karriere macht, freut sich vor allem darauf, den Zuschauern seine wahre Persönlichkeit zeigen zu können. "Weil die Leute endlich mal sehen können, wie ich wirklich bin", ist seine Begründung, warum er sich große Chancen auf den Sieg bei "Promi Big Brother" ausrechnet. Am meisten werde er im Container die täglichen Telefonate mit seinem Manager und mit Schauspielerin Yvonne Woelke (41) vermissen. Davon, dass diese ebenfalls an der neuen Staffel teilnehme, wisse er nichts, sagte der Ex-Partner von Katzenberger-Mutter Iris Klein (56). Aber "Big Brother" sei immer für eine Überraschung gut.

Yeliz Koc wird ihre Tochter am meisten vermissen

Yeliz Koc hingegen freut sich darauf, zwei Wochen keinen Kontakt zur Außenwelt zu haben. Das sei für sie "wie Urlaub", sagte sie in der Pressekonferenz. Trotzdem werde es ihr sehr schwerfallen über zwei Wochen lang, keinen Kontakt zu ihrer Tochter zu haben. "Am meisten werde ich meine Tochter vermissen. Es ist das erste Format, in dem ich nicht Kontakt halten darf." Doch sie wisse ihr Kind bei ihrer Mutter in guten Händen. Sie selbst erfülle sich mit der Teilnahme an "Promi Big Brother" einen großen Traum. "Ich mache das nicht nur für mich, sondern auch für meine Tochter. Ich weiß, dass sie später dankbar dafür sein wird."

Wer zieht noch in den "Promi Big Brother"-Container?

Wer außer Klein und Koc noch in das diesjährige "Promi Big Brother"-Gelände einziehen wird, ist noch ein Geheimnis. Sicher ist aber bereits, dass die Show wieder von Jochen Schropp (44) und Marlene Lufen (52) moderiert wird.