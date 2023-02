Am Samstag zeigt ProSieben eine neue Folge von "Schlag den Star". In der beliebten Show trifft diesmal Moritz Bleibtreu auf Johannes B. Kerner.

Zwei Größen der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche prallen am kommenden Samstag aufeinander. In einer neuen Folge der ProSieben-Show "Schlag den Star" stellen sich Moderator Johannes B. Kerner (58) und Schauspieler Moritz Bleibtreu (51) einem Duell in bis zu 15 Spielrunden. Wie immer wartet auf den Sieger des Abends ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

"Außen harter Moderator - innen weicher Kerner. Wenn ich mit Dir fertig bin, weißt Du nicht mehr, wofür das B. in deinem Namen steht", wird Bleibtreu in einer Pressemitteilung des Senders zitiert. Kerner gibt sich ebenso kämpferisch: "Ich schätze Moritz sehr und ich traue ihm zu, dass er einen hervorragenden zweiten Platz belegen wird."

Diese Künstler sorgen für musikalische Unterhaltung bei "Schlag den Star"

Wie gewohnt wird Moderator Elton (51) durch die Live-Show führen, Ron Ringguth (56) kommentiert. Auch für musikalische Unterhaltung zwischen den Spielrunden ist gesorgt. Die Sängerin Elif (30) wird mit ihrem Song "Warum lügst du mich an?" auftreten, Wincent Weiss (30) wird das Lied "Bleiben wir" singen.

ProSieben zeigt die neue Ausgabe von "Schlag den Star" am 4. Februar ab 20:15 Uhr.