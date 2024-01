Florian Silbereisen präsentiert nach drei Jahren Pause live aus Berlin die "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten!". Zum Auftakt der neuen "Feste"-Saison geben sich Schlagergrößen wie Howard Carpendale oder Andrea Berg die Ehre.

Florian Silbereisen (42) startet in seine neue "Feste"-Saison: Am 13. Januar moderiert er nach drei Jahren Pause live aus Berlin die "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten!" (20:15 Uhr, das Erste). Fans dürfen sich auf die "Stars des Jahres, die durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben", freuen, wie der MDR mitteilt. Und die ersten prominenten Gäste stehen bereits fest. So werden unter anderem die Schlagerstars Beatrice Egli (35), Ross Antony (49), Ben Zucker (40), Kerstin Ott (41), Matthias Reim (66) und Maite Kelly (44) auf der Bühne stehen.

Auch DJ Ötzi (52) sowie die beiden Schlagerlegenden Howard Carpendale (77) und Andy Borg (63) geben sich die Ehre. Ebenfalls am Start sind Silbereisens Duett-Partner Thomas Anders (60) sowie Schlagerqueen Andrea Berg (57) und Popstar Sarah Engels (31). Doch dabei soll es nicht bleiben. Laut MDR sollen noch viele weitere Schlagerstars und die ein oder andere Überraschung dazu kommen.

Grünes Licht für fünf neue "Feste"

Erst im Dezember hatte der MDR-Rundfunkrat eine Vertragsverlängerung für die "Feste"-Shows des Moderators im Ersten für kommendes Jahr genehmigt. Damit werden im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks fünf neue "Feste" mit dem Showmaster für Das Erste und die ARD Mediathek produziert, teilte der MDR mit.

Um den Vertrag hatte es zuletzt einige Schlagzeilen gegeben. Über die Verlängerung freut sich neben den zahlreichen Fans auch Klaus Brinkbäumer, MDR-Programmdirektor: "Die Feste mit Florian Silbereisen sind innovativ und haben es geschafft, zugleich viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen und ihre treuen Fans zu behalten." Die "Feste" seien dadurch "zu einem echten Mehrgenerationenprogramm geworden und Florian Silbereisen zu einem Gastgeber, der mit seinen Shows Brücken zwischen Menschen baut". Man freue sich über die Zustimmung des MDR-Rundfunkrats und die Fortsetzung der Zusammenarbeit. "Und nicht nur das Publikum des Ersten und der Mediathek darf großartige Unterhaltung erwarten: Wir werden alle Shows nachträglich auch in unserem beliebten Dritten Programm ausstrahlen."