Das beliebte Frankfurter "Tatort"-Ermittlerteam Janneke und Brix wird im nächsten Jahr zum letzten Mal zu sehen sein. Wie der Hessische Rundfunk bekannt gab, scheiden die Schauspieler Margarita Broich und Wolfram Koch nach ihrem 19. Fall gemeinsam aus.

Das hessische "Tatort"-Ermittlerteam Anna Janneke und Paul Brix aus Frankfurt wird im nächsten Jahr ihren letzten Einsatz haben. Wie der zuständige Hessische Rundfunk am Dienstag bekannt gab, wird nach 19. Fällen Schluss sein. Die Dreharbeiten für den letzten Einsatz der beiden Schauspieler Wolfram Koch (61) und Margarita Broich (63) sind soeben abgeschlossen worden. Einen genauen Termin für den Film "Es grünt so grün, wenn Frankfurt's Berge blüh'n" gibt es aktuell aber noch nicht. Die beiden ermittelten bereits seit 2014 gemeinsam.

In der entsprechenden Mitteilung kommen auch die beiden Darsteller zu Wort. Für Broich waren die Einsätze beim Frankfurter "Tatort" "das reine Vergnügen". Es sei außerdem auch klar gewesen, dass sie sich nur zusammen mit Koch von der Krimi-Reihe verabschieden werde. Man kenne sich schon viele Jahre, auch von gemeinsamen Theater-Engagements. "Jetzt ist es an der Zeit, Frankfurt auf Wiedersehen zu sagen, denn wir wollen nochmal aufbrechen, andere Projekte, mehr Theater und für mich auch mehr Fotografie und etwas mehr Zeit für die Enkelkinder", so Broich in ihrem Statement.

Für Koch geht eine "sehr schöne, jahrelange Reise" zu Ende. Mit seiner Kollegin Broich habe es immer "großen Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten und Zeit zu verbringen": "Wir wurden alle zu einer Familie. Sein Dank gehe auch und vor allem an die Zuschauer. "Jetzt geht es auf zu neuen Reisen - ich freue mich darauf", so Koch weiter.

Nachfolge von Broich und Koch steht noch nicht fest

Wie darüber hinaus bekannt gegeben wurde, wird weiterhin in Frankfurt am Main und Umgebung im Rahmen der "Tatort"-Reihe ermittelt, ein neues Team steht aber noch nicht fest. Wer den beiden scheidenden Kommissaren nachfolgen wird, soll sich Anfang 2024 entscheiden. Vor Janneke und Brix ermittelte von 2011 bis 2015 Kriminalhauptkommissar Frank Steier, gespielt von Joachim Król (66). Unterstützt wurde Król von 2011 bis 2013 von Nina Kunzendorf (52).