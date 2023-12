Vor wenigen Wochen hat sich Thomas Gottschalk endgültig von "Wetten, dass..?" verabschiedet. Ob Florian Silbereisen womöglich der Nachfolger werden könnte? Das sagt der Showmaster dazu.

Im November gab es ein letztes Mal die große Samstagabendshow "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk (73) zu sehen. Wie es mit dem Format weitergeht, ist ungewiss. Fest steht nur: Showmaster und Schauspieler Florian Silbereisen (42) möchte auf keinen Fall Gottschalks Nachfolge antreten. Das hat er nun im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" verraten.

"Ganz sicher nicht!", antwortet Silbereisen bestimmt auf die Frage, ob er vielleicht künftig die Kult-Sendung moderieren könnte. Und dafür gibt es auch einen guten Grund, wie er erklärt: "Wer heutzutage auch nur darüber nachdenkt, die Nachfolge von Thomas Gottschalk bei ,Wetten, dass..?' zu übernehmen, muss größenwahnsinnig sein."

"Wetten, dass..?" noch nicht das letzte Wörtchen gesprochen ist

Gottschalk hatte sich Ende November mit einer letzten Ausgabe verabschiedet. Vor den Augen von "Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner (81), der im Publikum saß, begrüßte der Moderator noch einmal Wettkandidatinnen sowie -kandidaten und Stars wie Take That, Schauspieler Matthias Schweighöfer (42), Musikikone Cher (77), Schlagerkönigin Helene Fischer (39) und Rapperin Shirin David (28).

Doch geht es überhaupt irgendwann weiter mit der Show? ZDF-Chef Norbert Himmler (52) erklärte der "Bild" gerade erst: "Das war ein großer, auch nostalgischer Moment, den wir da erlebt haben. Er hat die Stärke und die Kraft des Formates noch einmal gezeigt. Jetzt machen wir eine Denkpause, frei nach dem James-Bond-Titel: 'Sag niemals nie'." Zuvor hatte der Sender der Nachrichtenagentur spot on news bereits auf Anfrage mitgeteilt: "Wie es mit dem Format weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit."

"Im wahren Leben sind mir Happy Ends allerdings lieber", erzählt Silbereisen an anderer Stelle in dem aktuellen Interview, in dem er auch verrät, dass er für 2024 neben allen beruflichen Aufgaben "ein paar Auszeiten" plant. Wer weiß, vielleicht überlegt er es sich doch noch einmal anders und seine Fans bekommen dann auch ein "Wetten, dass..?"-Happy-End.