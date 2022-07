Deacon Phillippe hat gerade seinen Abschluss in der Highschool gefeiert, nun ist er bei Netflix zu sehen. Der Sohn von Reese Witherspoon und Ryan Phillippe hat in der Serie "Noch nie in meinem Leben..." eine Rolle ergattert.

Der Sohn von Reese Witherspoon (46) und Ryan Phillippe (47) tritt in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern. Deacon Phillippe (18) gibt sein Schauspieldebüt in der dritten Staffel der Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben ... " (im Original "Never Have I Ever"). US-Medienberichten zufolge kündigte der Streamingdienst an, dass der 18-Jährige in den neuen Folgen in der Rolle von "Parker" als Gaststar zu sehen sein wird. Staffel drei von "Noch nie in meinem Leben ..." startet laut Netflix in Deutschland am 12. August 2022. Die Idee zu der Coming-of-Age-Serie stammt von Schauspielerin Mindy Kaling (43), Nachwuchsstar Maitreyi Ramakrishnan (20) ist in der Hauptrolle zu sehen.

Das Engagement in der Serie ist Deacon Phillippes erster offizieller Schauspielauftritt. Der Promispross hat gerade die Highschool abgeschlossen. Um das zu feiern, kamen auch seine Eltern zusammen. Reese Witherspoon und Ryan Phillippe, die von 1999 bis 2007 verheiratet waren und weiter freundschaftlich verbunden sein sollen, posierten mit Deacon für Bilder. Auf Instagram schrieb Witherspoon zu diesen: "So stolz auf den nachdenklichen, talentierten, freundlichen und großzügigen jungen Mann, der du geworden bist. Du erhellst unsere Herzen und machst uns jeden Tag stolz. Wir lieben dich." Neben der Schauspielerei soll Deacon angeblich auch eine Karriere als Musiker anstreben.

Patchwork-Familie

Witherspoon und Phillippe haben mit Ava Phillippe (22) noch eine gemeinsame Tochter. Mit ihrem Ehemann Jim Toth (52), den sie 2011 geheiratet hat, bekam Witherspoon zudem einen weiteren Sohn, Tennessee James (9). Phillippe hat aus einer Beziehung mit Schauspielerin Alexis Knapp (32) außerdem Tochter Kailani, die 2011 zur Welt kam.