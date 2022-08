Neuzugang bei der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe": Ab Mitte September stößt Schauspieler Timo Ben Schöfer als Markus Schwarzbach zum Cast.

Der "Sturm der Liebe"-Cast bekommt ein neues Gesicht: Ab September 2022 ist Timo Ben Schöfer (57) als Markus Schwarzbach bei der ARD-Telenovela im Ersten zu sehen. Das hat der Sender jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Ab Folge 3.893, voraussichtlicher Sendetermin 15. September 2022, soll Schöfer in seiner neuen Rolle am Fürstenhof zu sehen sein. Die Figur wird vom Sender als "charmant, fokussiert und rücksichtslos" beschrieben.

So tickt die Figur Markus Schwarzbach

"Ein großes Team von Menschen unterschiedlichster Gewerke kommt seit vielen Jahren täglich zusammen, um mit hohem Einsatz an dieser großen Erzählung 'Sturm der Liebe' zu arbeiten", schwärmt Schöfer. "Jetzt komme ich dazu und trage meinen Teil dazu bei." Er freue sich auf die Zeit.

"Markus Schwarzbach ist vor allem Familienvater, so wie ich", verrät der Schauspieler über seine Figur. "Er lebt, fühlt, kämpft und leidet mit und für und durch seine Familie." Schwarzbach wolle ein guter Vater sein, "und haut voll daneben oder trifft genau den richtigen Ton".

Ein Unbekannter ist Timo Ben Schöfer in der deutschen TV-Landschaft nicht - schon seit 35 Jahren steht er regelmäßig vor der Kamera. Unter anderem in den Formaten "Tatort", "Unter uns" sowie "Alarm für Cobra 11" war er schon zu sehen.

So ergeht es der Figur am Fürstenhof

Laut dem Sender wird die Figur für einigen Wirbel im Hotelbetrieb sorgen. Markus Schwarzenbach ist der Ehemann der Geschäftsfrau Alexandra Schwarzenbach (Daniela Kiefer, 48), die ab Folge 3.877 (voraussichtlich am 24. August) in "Sturm der Liebe" zu sehen sein wird. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, den Fürstenhof umzugestalten - Ehemann Markus soll ihr dabei helfen. Doch Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 58) kommt ihm dabei in die Quere. Christoph war früher sein Konkurrent im Kampf um Alexandras Herz.

"Sturm der Liebe" läuft immer montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.