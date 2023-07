Der Serien-Juli hat einiges zu bieten. Darunter zahlreiche neue Staffeln, aber auch neue Produktionen. Das zeigen Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co.

Viele Fortsetzungen bietet der Serien-Juli 2023. "Süße Magnolien", "Good Omens" oder "The Lincoln Lawyer" warten mit weiteren Staffeln auf die Abonnentinnen und Abonnenten der Streamingdienste. Ende des Monats zeigt Netflix die letzten Episoden von "The Witcher" mit Henry Cavill in der Hauptrolle, bevor dieser dann von Liam Hemsworth ersetzt wird.

Mit "Große Erwartungen" kommt ein Serien-Epos von Regisseur Ridley Scott zu Disney+. Und "Chapelwaite" zeigt Adrien Brody am Rande des Wahnsinns. Zudem erscheint die zweite Staffel von "D.P.", eine hochgelobte Serie aus Südkorea, die die Missstände im Militär in den Fokus rückt.

Diese und mehr Serien haben Netflix, Amazon Prime Video und Co. im Juli zu bieten.

"Süße Magnolien": Staffel drei ab 20. Juli bei Netflix

Am 20. Juli präsentiert Netflix die dritte Staffel der Erfolgsserie "Süße Magnolien". Insgesamt warten zehn neue Episoden auf die Fans. Die Freundinnen Maddie, Dana Sue und Helen haben sich am Ende der zweiten Staffel von ihrer Freundin Miss Frances verabschieden müssen. Auch in Sachen Liebe durchlebt das Trio einiges. Helen (Heather Headley, 48) steht zwischen zwei Männern, Maddie (Joanna García, 43) plagt sich mit den Aussetzern ihres Ehemanns herum. Dana Sue (Brooke Elliott, 48) hingegen steht ein Happy End bevor.

"The Witcher": Die letzten Folgen mit Henry Cavill ab dem 27. Juli

Ein Kapitel geht zu Ende, wenn Netflix ab dem 27. Juli die letzten drei Episoden der dritten Staffel von "The Witcher" zeigt. Die erfolgreiche Serie geht weiter, allerdings ohne den Hauptdarsteller Henry Cavill (40). Ende der zweiten Staffel verbündeten sich Geralt ( Cavill), Ciri (Freya Allan, 21) und Yennefer (Anya Chalotra, 26). Auf dem ganzen Kontinent gibt es jedoch Mächte, die Ciri in ihre Gewalt bringen wollen. Was diese Reiche im Schilde führen, soll nun die dritte Staffel offenbaren.

Netflix hat die vierte Staffel von "The Witcher" bereits bestellt - allerdings mit Liam Hemsworth (33) in der Rolle des Geralt. Fraglich ist, ob der Fantasy-Kracher ohne seinen ursprünglichen Hauptdarsteller auch in Zukunft so erfolgreich sein wird.

"Der Sommer , als ich schön wurde": Teenie-Serie geht am 14. Juli weiter

Fans der Teenie-Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" aufgepasst: Ab dem 14. Juli geht es bei Amazon Prime Video mit der zweiten Staffel weiter. Darin spitzt sich die Dreiecksbeziehung zwischen Belly (Lola Tung, 20), Conrad (Christopher Briney, 25) und Jeremiah (Gavin Casalegno, 23) immer weiter zu. In den acht neuen Episoden, die wöchentlich ausgestrahlt werden, wird Belly vor eine schwierige Entscheidung gestellt: Sie muss sich entscheiden, für wen ihr Herz wirklich schlägt. Wie in der ersten Staffel auch basieren die Ereignisse in Staffel zwei auf den gleichnamigen Young-Adult-Romanen von Autorin Jenny Han (Original: "The Summer I Turned Pretty").

"Good Omens": Amazon Prime Video holt Dämon David Tennant zurück

Ursprünglich war nur eine Staffel für die Prime-Video-Serie "Good Omens" angedacht. Nachdem diese 2019 allerdings so viele Zuschauerinnen und Zuschauer überzeugte, kommt nun am 28. Juli die zweite Staffel zum Streamingdienst.

Mal wieder müssen das ungleiche Kumpel-Duo Dämon Crowley (David Tennant, 52) und Engel Erziraphael (Michael Sheen, 54) zusammenarbeiten. Dieses Mal gilt es, den verwirrten Erzengel Gabriel zurück in den Himmel zu bringen - dort wird er schon von den anderen Engeln gesucht. Doch scheinbar haben Crowley und Erziraphael auch etwas mit dem Verschwinden Gabriels zu tun - wenn dieser nur nicht seine Erinnerungen verloren hätte...

"Große Erwartungen": Ridley Scott inszeniert eine große Geschichte

Ein Epos wird zur Serie: Mit "Große Erwartungen" zeigt Disney+ ab dem 12. Juli die Serienfassung des gleichnamigen Klassikers von Charles Dickens (1812-1870). Ursprünglich wurde der Sechsteiler gemeinsam von BBC und FX produziert und in den USA bereits Anfang des Jahres ausgestrahlt. "Peaky Blinders"-Autor Steven Knight (63) und Kultregisseur Ridley Scott (85) kreierten gemeinsam mit den Hauptdarstellern Olivia Colman (49) und Fionn Whithead (25) ein mitreißendes Drama, dass die Klassengesellschaft im England des 19. Jahrhunderts zeigt.

Der junge Pip (Whitehead) träumt von einem besseren Leben, später einmal möchte er Schmied werden. Eines Tages wird ihm von einem anonymen Gönner ein Leben in London finanziert. Doch die Stadt voller Sünden und Intrigen stellt seine Moralvorstellungen auf die Probe. Pip, der viel Liebe zu geben hat, wird ausgenutzt und als Spielfigur eingesetzt. Und das ausgerechnet von den Leuten, die ihm am nächsten stehen.

"Chapelwaite": Stephen-King-Horror bei Disney+

Mit "Chapelwaite" zeigt Disney+ ab dem 19. Juli eine weitere Serien-Adaption eines Romans. Dieses Mal handelt es sich um Stephen Kings (75) Kurzgeschichte Jerusalem's Lot. Darin zieht Schiffskapitän Charles Boone (Adrien Brody, 50) nach dem Tod seiner Frau mit den drei Kindern in eine kleine Ortschaft. Die Familie, die dort das Anwesen von Charles' Vorfahren bezieht, ist allerdings alles andere als willkommen in der neuen Stadt.

Die Anwohner beruhen sich auf Gerüchte, Charles' Familie sei vor vielen Jahren für den Ausbruch einer mysteriösen Seuche verantwortlich gewesen. Während der Familienvater mit allen Kräften versucht, gegen seinen schlechten Ruf anzukämpfen, wird er von dunklen Kräften heimgesucht. Kann er dem Wahnsinn entkommen? Das zeigt "Chapelwaite" in zehn Episoden.

"The Lincoln Lawyer": Beratungen aus dem Kofferraum

Ab dem 6. Juli zeigt Netflix den ersten Teil der zweiten Staffel von "The Lincoln Lawyer". Aus dem Kofferraum seines Autos heraus, berät Anwalt Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo, 42) seine Klienten. Die erste Staffel konnte das Publikum mit einer Mischung aus spannenden Gerichtsverhandlungen, komplexen Charakteren und überraschenden Wendungen fesseln. Auch Staffel zwei verspricht einige neue Fälle für den eigensinnigen Anwalt, der die Meinung vertritt, dass selbst Straftäter einen fairen Prozess vor Gericht verdient haben.

"Special Ops: Lioness": Agentenserie mit hochkarätiger Besetzung

Paramount+ zeigt mit "Special Ops: Lioness" ab dem 23. Juli eine neue Agentenserie mit Topbesetzung. In den Hauptrollen sind Zoe Saldana (45) und Nicole Kidman (56) zu sehen. Saldana trainiert die junge Marine-Soldatin Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira, 31), die sich in einer gefährlichen Mission mit der Tochter eines Terroristen anfreunden soll. Mit dieser nervenaufreibenden Aktion will die CIA einen Terroristenring zerschlagen. Gelingt den Frauen dieses heikle Vorhaben?

"D.P.": Serien-Hit aus Südkorea präsentiert zweite Staffel

Neues aus Südkorea liefert mal wieder Netflix. Die zweite Staffel der Militärserie "D.P.", die am 28. Juli erscheint, verfolgt den jungen Soldaten An Jun-ho (Jung Hae-in, 35) dabei, wie er Deserteure ausfindig macht und zurückführt. Gemeinsam mit seinen Vorgesetzten reist er durchs ganze Land, erforscht die Geschichten der Deserteure und geht ihnen in Zivil nach, um ihre Hintergründe und Motive zu erfahren. Dabei wird er oft an seine eigenen Grenzen getrieben und hinterfragt seine Loyalität zum Militär. Schließlich haben einige der Fahnenflüchtige triftige Gründe für ihr Untertauchen.