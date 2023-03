Ein Todesfall im Münchener Viertel Hasenbergl führt die Münchner Kommissare im "Tatort: Hackl" zum dauerwütenden Johannes Bonifaz Hackl - gespielt von Theater- und Filmstar Burghart Klaußner. Assistent Kalli befragt unterdessen Fitness-Influencer Kenny (Joshua Kimmich). Lohnt sich das Einschalten?

Im "Tatort: Hackl" (12.3., 20:15 Uhr, das Erste) führt ein Todesfall die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) zum dauerwütenden Johannes Bonifaz Hackl. Gespielt wird der von dem vielfach ausgezeichneten Theater- und Filmstar Burghart Klaußner (73). Assistent Kalli (Ferdinand Hofer, geb. 1993) befragt unterdessen Fitness-Influencer Kenny, den Fußballstar Joshua Kimmich (28) verkörpert hat.

Darum geht's in "Tatort: Hackl"

Der junge Adam Moser (Tolga Türk) verunglückt nachts tödlich mit seinem Motorrad. Doch der Todesfall wirft Fragen auf und so ermitteln die Kommissare Batic und Leitmayr im nördlichen Münchner Stadtteil Hasenbergl. Hier lebte der Tote mit seiner Freundin Julia Rosenheimer (Irina Kurbanova) in einem kleinen Bungalow inmitten der anonymen Hochhäuser des Viertels. Im Nachbarhaus wohnt unter anderem der alte Hackl, ein stadtbekannter Störenfried, dessen Wutpotenzial nicht nur bei der Münchner Polizei berüchtigt ist.

Hatte Hackl auch etwas gegen Adam? Genug, dass er sterben musste? Der alte Grantler (Bayerisch für: ein mürrischer Mensch) macht es der Obrigkeit wie immer schwer und entzieht sich gewaltvoll dem Vollzug. Die Stimmung zwischen Batic und Leitmayr ist auf dem Tiefpunkt, während eine großangelegte Suchaktion nach Hackl startet...

Lohnt sich das Einschalten?

Ja. Der Krimi spielt in einer Münchner Großwohnsiedlung und zeigt eine Welt voller Frust, Enge und Neid. Besonders frustriert ist Hackl, ein Grantler wie er im Bayern-Bilderbuch steht. Burghart Klaußner verkörpert den Mann, der Fischinnereien auf spielende Kinder wirft oder bei der Wohnungsdurchsuchung einen Polizisten beschimpft. Dabei macht er seinem Ruf als Theater- und Filmstar einmal mehr alle Ehre.

Nicht umsonst hat der gebürtige Berliner, der mit seiner Familie als Jugendlicher in Gräfelfing bei München lebte, bis er zum Studium wieder nach Berlin zog, unzählige Auszeichnungen erhalten, darunter: Deutsche Filmpreise gab es für "Die fetten Jahre sind vorbei" (2004) und "Das weiße Band" (2009). Den Bayerischen Filmpreis und den Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke für seine Rolle in "Der Staat gegen Fritz Bauer" (2015). 2021 wurde er außerdem mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt.

Und noch eine Personalie ist spannend. Zwischendrin hat FC-Bayern-Star Joshua Kimmich immer wieder kleine Auftritte. Er spielt den Fitness-Trainer Kenny, der sich zusätzlich als Influencer einen Namen gemacht hat. Dass Kalli ein Kenny-Fan ist, stand im Übrigen nicht von Anfang an im Drehbuch. Stattdessen entwickelte es sich erst nach der Zusage des Fußballstars. "Nachdem er dann zugesagt hatte, ist uns die Idee gekommen, dass Kalli ein Fan von Kenny werden könnte und der ihn inspiriert, sich mehr für seine körperliche Fitness zu interessieren. Dazu wurde das Drehbuch dann extra nachträglich noch angepasst", verriet Ferdinand Hofer der Nachrichtenagentur spot on news.

Jede Menge witziger Dialoge, die so nur von den beliebten Münchner Kommissaren und ihren Kolleginnen und Kollegen kommen können, runden den gelungenen Krimi ab. Dass die Auflösung des Falls ein bisschen konstruiert wirkt, fällt da wirklich nicht weiter ins Gewicht. Somit sei dem BR-Team in Anlehnung an einen Leitmayr-Spruch im Film zugerufen: "Macht's sche weida..."