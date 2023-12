Mit Spannung haben die Fans das große Finale von "The Crown" erwartet. Zum Abschluss gibt es eine besondere Szene zu sehen: Alle drei Queen-Darstellerinnen aus den sechs Staffeln gemeinsam vereint vor der Kamera.

Am heutigen 14. Dezember sind bei Netflix die letzten Folgen der Royal-Serie "The Crown" gestartet, die damit nach sechs Staffeln auch zu Ende geht. Zum Finale erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer noch ein besonderer Höhepunkt: Alle drei Darstellerinnen, die in der beliebten Serie über das britische Königshaus Queen Elizabeth II. (1926-2022) gespielt haben, sind gemeinsam zu sehen. Imelda Staunton (67) wird im zweiten Teil der finalen Staffel von ihren Kolleginnen Olivia Colman (49) und Claire Foy (39) begleitet, wenn sich alle drei "Queen Elizabeths" vereinen.

Die Queen blickt auf ihre Regentschaft zurück

Wie bereits der Trailer verriet, wird Stauntons Königin Elizabeth mit Versionen ihrer selbst aus vergangenen Tagen (gespielt von Colman und Foy) konfrontiert. Der Streamingdienst hat im Vorfeld wenig darüber verraten, wie die drei Königinnen interagieren werden und in welchem ​​Kontext ihr Treffen stattfinden wird - aber ein Foto, das vor dem Start der letzten Episoden geteilt wurde, deutet darauf hin, dass es ein besinnlicher Moment sein könnte, wenn die Monarchin auf ihre jahrzehntelange Regentschaft zurückblickt.

"The Crown" bediente sich schon im ersten Teil des Finales, der im November zu sehen war, eines Kunstkniffes und ließ Prinzessin Diana (1961-1997) nach ihrem Unfalltod als "Geist" zurückkehren.

Imelda Staunton spielte Königin Elizabeth II. in der fünften und sechsten Staffel, Olivia Colman war in der Rolle in den Staffeln drei und vier zu sehen, zuvor hatte Claire Foy die junge Monarchin gemimt.

Ereignisse der jüngeren Vergangenheit im Fokus

In der zweiten Hälfte der finalen Staffel werden die royalen Ereignisse der jüngeren Vergangenheit thematisiert, beispielsweise die Hochzeit von Charles (75) und Camilla (76) im Jahr 2005 sowie die Liebesgeschichte von William (42) und Kate (42).