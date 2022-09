Neue Bilder von den Dreharbeiten zur fünften Staffel von "The Crown": Auf den Fotos ist unter anderem Elizabeth Debicki (32) als Lady Diana zu sehen, die Sohn William (heute 40) zur Einschulung im Eton College begleitet. Die Bilder tauchten zum Beispiel auf einem Twitter-Account von Fans der australischen Schauspielerin auf.

Photos: Elizabeth Debicki filming The Crown in Winchester (August 26 - photos were on hold until the announcement was made about the William & Kate casting). pic.twitter.com/B0Oa6g3Djt