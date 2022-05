"The Mandalorian" kehrt für eine dritte Staffel zurück. Fans der Serie aus dem "Star Wars"-Universum müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Erst im Februar 2023 startet die dritte Season bei Disney+. Das wurde über den Twitter-Account des "Star Wars"-Franchise in einem Tweet bekanntgegeben.

The Mandalorian and Grogu continue their journey in Season 3 of #TheMandalorian, streaming February 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/GXPfUIugNp