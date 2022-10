Das gab es bei "The Masked Singer" noch nie. Die Fans erfahren vorab nicht, wer Ruth Moschner im Rateteam unterstützen wird. Das Geheimnis wird erst in der Live-Show am Samstag gelüftet.

Schon vor Beginn der aktuellen siebten Staffel von "The Masked Singer" versprach ProSieben, dass es sich um "die geheimste Staffel aller Zeiten" handeln würde. Dieses Versprechen scheint der Sender zu halten. Denn erstmals werden für das Halbfinale am kommenden Samstag (29. Oktober, um 20:15 Uhr) die Mitglieder des Rateteams nicht vorab bekannt gegeben.

Wer wird neben Ruth Moschner rätseln?

Klar ist: Ruth Moschner (46) wird wie in den vorherigen Folgen als gesetztes Rateteam-Mitglied rätseln, welche Promis unter den verbliebenen Kostümen stecken. Ihre beiden prominenten Unterstützer oder Unterstützerinnen werden Fans aber erst in der Live-Sendung erfahren. Rätselfreudige Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf der "The Masked Singer"-Webseite allerdings auf eine Schnitzeljagd begeben und so einen der beiden Rategäste herausfinden.

Im Halbfinale von "The Masked Singer" treten am Samstag die verbliebenen fünf Masken gegeneinander an: die Zahnfee, der Werwolf, Goldi, der Maulwurf und Rosty. Außerdem wird es ein besonderes Duett geben. Der Gewinner der ersten Staffel, Max Mutzke (41) alias der Astronaut, und der Sieger der fünften Staffel, Alexander Klaws (39) alias Mülli Müller, werden gemeinsam auftreten. Die beiden Sänger haben noch nie zuvor gemeinsam gesungen.