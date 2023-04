Große Überraschung am Ende der ersten Folge der achten Staffel von "The Masked Singer": Ausgerechnet Jan Josef Liefers muss die ProSieben-Show schon wieder verlassen. Der "Tatort"-Star war das Känguru.

Neue Perspektiven in der neuen Staffel von "The Masked Singer" (auch bei Joyn). Dieses Mal konnten die Zuschauer einen Blick durch die Masken bekommen. Tatkräftige Unterstützung bekam das Rate-Duo Ruth Moschner (46) und Rea Garvey (49) von Sänger Wincent Weiss (30). Welcher Promi wird enttarnt?

Glitzer, Flausch und Stacheln: Die Kostüme sind auch in der achten Staffel des Masken-Spektakels beeindruckend. Doch welche neun Promis stecken unter den bunten Tarnungen?

Den Anfang machte das coole Känguru, das einen eigenen Podcast hat. Brille, Beutel und Smartwatch sind seine treuen Begleiter. Noch bevor der kostümierte Promi den ersten Ton gesungen hatte, kam direkt die Vermutung im Rateteam auf, es könnte sich um Til Schweiger (59) handeln. Aufgrund der Aussprache. Doch nach seinem Auftritt mit dem Song "Blurred Lines" war die Idee schnell verworfen. "Wir haben es hier mit einem alten Showhasen zu tun, wie Götz Alsmann", meinte Ruth Moschner eine Spur zu haben. Rea Garvey vermutete, dass es sich um einen Rapper handelt und nannte Kool Savas (48).

Elfi begann als kratziges, altes Handtuch, bevor sie zum Elefanten umgenäht wurde. Der Frotteefant kam allerdings ohne Kleidung und ziemlich zusammengeflickt daher. "Du erinnerst mich total an das Auto von meiner Frau", ließ Rea Garvey wissen, der Lena Meyer-Landrut (31) unter der Maske vermutete. "Vielleicht Bibis Beauty Palac", warf Wincent Weiss ein. "Enissa Amani könnte auch funktionieren", gab die Rate-Chefin zu bedenken.

Rockiger wurde es mit dem Schuhschnabel. Der imposante Vogel gab in den Indizien bekannt, auf einer Burg zu wohnen und mit der Maske eine eindrucks- und würdevolle Erscheinung sein zu wollen. Das ist dem Schuhschnabel auf jeden Fall gelungen. Einigkeit herrschte darüber, dass es sich wahrscheinlich nicht um einen deutschen Sänger handelt und alle waren mit dem Tipp Rurik Gislarson (35) einverstanden.

Liebe auf den ersten Blick zwischen Rea Garvey und dem Igel

"Ich verlieb' mich jetzt schon", hatte der Sänger direkt sein Lieblingskostüm der Staffel gefunden. Der Igel machte mit leuchtenden Stacheln und einem rockigen Outfit auf sich aufmerksam. Laut Indizien hatte das Igelchen das Abi frisch in der Tasche. Die prominente Dame unter der Maske beeindruckte mit dem Lied "There's Nothing Holdin' Me Back". "Ich fand die Stimme hervorragend", urteilte Rea Garvey, auch seine Kollegin vermutete eine Profi-Sängerin, vielleicht aus dem Bereich Schlager. Andrea Berg (57) könnte sich die Rate-Chefin vorstellen. Aber auch Palina Roschinski (37) und "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause (54) zog das Team in Betracht. WincentsTipp fiel etwas aus der Reihe, denn er meinte Cindy aus Marzahn alias Ilka Bessin (51) erkannt zu haben.

Der singende Toast starte seinen Auftritt in einem übergroßen, gelben Toaster. Gut gebräunt, "Wer hat den eine so hohe Stimme?", fragt Wincent. Verona Pooth (54) gab die Rate-Chefin die Antwort. "Vielleicht Christine Lambrecht, die hat ja viel Zeit momentan", erklärte die 46-Jährige, die jemanden aus der Ampel-Koalition unter der Maske vermutete, da bei den Indizien die Farben Rot, Gelb, Grün ins Auge stachen.

Seepferdchen verwirrt Wincent Weiss

Das hübsche Unterwassertier beeindruckte mit seiner schillernd, bunten Erscheinung und einer starken Frauenstimme. "Ich bin völlig verwirrt", meinte Wincent Weiss, der zuerst einen Mann hinterm Kostüm vermutete. Dann tippte der Sänger auf Model Lena Gercke (35), während Rea Garvey und Ruth an Anna von Rosenstolz (53) dachten.

Der Waschbär zeigte sich als ulkiger Kauz, mit einem Outfit, das an Comedian Olaf Schubert (55) erinnerte. Hugo Egon Balder (73) tippte Ruth, da sie den Entertainer kürzlich in einem ähnlichen Dress gesehen hatte. Wincent Weiss sah etwas Tänzerisches im Waschbär. Ein Profi-Sänger kam für das Rate-Team eher nicht infrage und die Vermutung fiel auf Henry Maske (59) und Moderator Stefan Hallaschka (51).

Giftig oder Glücksbringer?

Ein Fliegenpilz will zum Glückspilz werden. Das war die Mission des nächsten Kostüms."Was glaubst du, Mann oder Frau?", fragte Ruth Moschner in die Runde. "Pilz", fand Wincent Weiss die passende Antwort. Alle im Rateteam waren fasziniert von der besonderen und mysteriösen Stimme. "Die Person, die das Glück oft sucht, ist Gernot Hassknecht", riet die Entertainerin, konnte sich auch Bernhard Hoecker (53) als Pilz vorstellen. Michael Patrick Kelly (45) wählte Rea Garvey als möglichen Promi.

Das unheimlichste Kostüm der Staffel lieferte Diamantula. "Ich kann nachher nicht schlafen", gruselte sich der Neuling in der Rate-Runde. Unter einem großen Spinnennetz sorgte das dunkle, weibliche Wesen für einen dramatischen Auftritt mit dem Song "Diamonds Are For Ever". "Beste Performance heute", lobte der Raymond-Sänger. Ruth Moschner war von den Bewegungen Diamontulas begeistert und dachte dabei an Ute Lemper (59). "Die Stimme klingt sehr erfahren. Die Töne saßen alle", bemerkte Rea Garvey und tippte auf Judith Williams (51).

Das Känguru musste als Erstes die Hüllen fallen lassen. Rea Garvey tippte noch kurz vor der Enttarnung auf Jan Josef Liefers (58) und entsprach damit dem Zuschauer-Voting, die damit genau ins Schwarze trafen. "Er war der einzige, vor dem ich etwas Angst hatte, da wir uns sehr gut kennen", befürchtete der Schauspieler von Rea Garvey vorzeitig enttarnt zu werden. "Ich habe hier sechs Kilo verloren, also Rea, das empfehle ich dir auch", verabschiedete sich der 58-Jährige aus der Show.