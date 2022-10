Am kommenden Samstag wird "The Masked Singer" wieder zwei Rate-Gäste begrüßen. Dieses Mal werden Yvonne Catterfeld und Ross Antony Ruth Moschner unterstützen. Auf eine Maske wartet zudem eine besondere Taufe.

Yvonne Catterfeld (42) und Ross Antony (48) werden am Samstag, 15. Oktober (live um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) das Rateteam bei "The Masked Singer" verstärken. Die Rate-Gäste gesellen sich zu Ruth Moschner (46), die in der siebten Staffel in allen Live-Shows die Stellung hält und wechselnde Kollegen an ihrer Seite begrüßt. Zuletzt unterstützten sie Eko Fresh (39) und Carolin Kebekus (42). In der dritten Ausgabe wartet zudem eine Taufe auf eine der Masken.

"No Name" bekommt Namen

Noch bis Freitag können Fans in der JoynMe-App darüber abstimmen, welchen Namen der Roboter tragen soll. Zur Auswahl stehen Rosty, Robert, Schrauby, Lonely und Büchsen Bernhard. Moderator Matthias Opdenhövel (52) wird dann die Taufe in der Show übernehmen. ProSieben hat zudem angekündigt, dass die Zahnfee, der Maulwurf, der Werwolf, Black Mamba, Goldi und die Pfeife mit dem Täufling feiern wollen und erstmals gemeinsam auf der Bühne stehen. Als Taufpaten werden laut Sender das Rateteam mit Moschner, Catterfeld und Antony fungieren.

Die Gäste der Show bringen übrigens "The Masked Singer"-Erfahrung mit: Catterfeld gewann 2021 als singende Weihnachtsgans die festliche Sonderausgabe von "The Masked Singer". Antony schaffte es als Flamingo bei der vierten regulären "The Masked Singer"-Staffel bis ins Finale und wurde am Ende Dritter.