In der neuen, vierteiligen Dokumentation "The Super Models" sprechen Naomi Campbell, Linda Evangelista und Cindy Crawford so offen wie nie über ihr Privatleben und enthüllen teils schockierende Details über Ehe, Drogensucht und Gewalt.

Sie waren die Topmodels der 90er Jahre. Jeder kannte sie, Millionen Frauen wollten sein wie sie. Jetzt enthüllt eine vierteilige Dokumentation auf Apple TV+ viele neue Details über das Leben von Linda Evangelista (58), Naomi Campbell (53), Cindy Crawford (57) und Christy Turlington (54). In "The Super Models" sprechen sie offen über die damalige Zeit - auch über ihre schlimmsten Erfahrungen, und über die Schattenseiten der Modebranche.

Naomi Campbell über Drogensucht und Rassismus

Naomi Campbell etwa kämpfte zwischen 1998 und 2005 sowohl mit Alkohol- als auch mit Drogensucht. Auslöser sei ihre Trauer über den Tod von Gianni Versace 1997 gewesen. Der Modedesigner war vor seinem Haus in Miami Beach ermordet worden. "Ich habe die Traurigkeit in mir festgehalten und Drogen und Alkohol als Balsam für meine emotionalen Schmerzen benutzt", so die heute 53-jährige Campbell in der Doku. "Sucht ist so sch....", so die Mutter zweier Kinder weiter. "Du denkst, es heilt die Wunde, aber das tut es nicht, und es verursacht riesige Ängste."

Die gebürtige Britin jamaikanischer Abstammung spricht auch über Rassismus-Erfahrungen, die sie während ihrer Model-Karriere machte. "Es war hart, als schwarze Frau jemand zu sein, der unverblümt seine Meinung sagt. Und ich habe dafür viele Jahre Prügel eingesteckt."

Als der Kosmetik-Gigant Revlon ihr einen Vertrag anbot und ein unverschämt niedriges Honorar nannte, habe sie nein gesagt. Das Stigma als schwierige Diva, das ihr anhaftet, stamme von daher, so Campbell: "Ich galt als schwierig, weil ich meinen Mund aufgemacht habe."

Linda Evangelista über Gewalt in ihrer Ehe

Die heute 58-jährige Kanadierin Linda Evangelista heiratete im Alter von 22 Jahren den damaligen Chef der Model-Agentur Elite, Gérald Marie (73). Die Ehe hielt fünf Jahre - und war von Gewalt geprägt, so Evangelista in der Doku. "Es ist leichter gesagt als getan, eine missbräuchliche Beziehung zu beenden." Und weiter: "Er wusste, dass er nicht mein Gesicht berühren durfte - nicht das, was Geld bringt, verstehst Du?" Mit 27 hätte sie es geschafft, aus der Ehe herauszukommen: "Ich war in Sicherheit und hatte meine Freiheit."

Gérald Marie wurde im Jahr 2021 von zahlreichen Frauen wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs angeklagt, darunter die früheren Models Carré Otis (54) und Karen Mulder (55). Die Ermittlungen wurden wegen Verjährung jedoch eingestellt.

Cindy Crawford über ihre Ehe mit Richard Gere

Cindy Crawford war 22, als sie den 15 Jahre älteren Schauspieler Richard Gere (74) traf. 1991 heirateten sie, drei Jahre später folgte die Scheidung. In der Doku sagt die heute 57-jährige Crawford über Gere: "Als junge Frau, zu Beginn einer Beziehung, da hast Du die Einstellung: Du magst Baseball? Ok, ich mag Baseball! Du interessierst Dich wirklich für tibetischen Buddhismus? Ok, vielleicht tue ich das auch. Ich versuche es." Gere ist seit Jahrzehnten als praktizierender Buddhist bekannt. Crawford erinnert sich: "In dem Alter bist Du bereit, Dich formen zu lassen von demjenigen, in den Du gerade verliebt bist."

Die Ehe mit Gere hätte sie ein bisschen von der Fashion-Welt entfernt: "Er war älter, und wir haben uns einfach in anderen Kreisen bewegt." Nach der Scheidung traf Cindy Crawford ihren heutigen Ehemann Rande Gerber (61), mit dem sie mittlerweile 25 Jahre verheiratet ist. Tochter Kaya (22) ist inzwischen selbst ein erfolgreiches Model.