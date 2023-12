Die Sat.1-Show "The Voice Kids" geht in eine neue Runde. Am 7. Januar beginnt die Aufzeichnung der Blind Auditions. Bei den prominenten Coaches gibt es auch im Jahr 2024 keine Überraschung.

Sat.1 hat den Drehbeginn der 2024er-Ausgabe von "The Voice Kids" bekannt gegeben. Ab 7. Januar gehen wieder Wincent Weiss (30), Lena Meyer-Landrut (32), Alvaro Soler (32) sowie Smudo (55) und Michi Beck (56) von den Fantastischen Vier auf die Suche nach den besten jungen Gesangstalenten.

Blind Auditions in Berlin

"Auf meinem Wunschzettel steht in dicken, großen Buchstaben: 'The Voice Kids' 2024", wird Sänger Wincent Weiss in der Pressemitteilung kurz vor Weihnachten zitiert. "Ich freue mich riesig, dass sich dieser Wunsch schon jetzt erfüllt und ich auch im neuen Jahr Lena, Alvaro und Michi & Smudo die besten jungen Stimmen für #TeamWincent vor der Nase wegschnappen darf." Er findet: "Die Kids haben es einfach drauf und ich bin stolz, sie auf ihrem musikalischen Weg zu begleiten!"

Die Blind Auditions finden in Berlin statt, gezeigt werden die Folgen dann im Frühjahr. Thore Schölermann (39) und Melissa Khalaj (34) moderieren die Show.

"Unglaubliche Vorfreude"

Lena Meyer-Landrut betont im Vorfeld, dass sie dieses Mal mit ihrem Team den Sieg einfahren will: "Ich kann es kaum erwarten, die beeindruckenden Stimmen der #VoiceKids 2024 zu hören. Und ich hab's einfach im Gefühl: Nach dem Doppelsieg von Michi und Smudo schubst sie #TeamLena nun vom Thron und holt den Sieg nach Hause. Staffel 12 - ich bin bereit, für tolle Talents zu buzzern."

Die Sieger-Coaches vom Vorjahr glauben hingegen: "Natürlich wollen wir an die erfolgreichen vergangenen Staffeln anknüpfen und fiebern einem dritten Sieg entgegen. Wenn Lena sagt, sie schubst uns vom Thron, kann sie das gerne versuchen." Smudo und Michi Beck bekunden, dass sie sich auf jeden Fall wieder auf den "Wettstreit um Talente und Musik" freuen.

Alvaro Soler ist inzwischen auch bereits zum vierten Mal dabei. "In jeder Staffel 'The Voice Kids' werde ich wieder neu von unseren Talenten überwältigt. Wenn ich an den Start der Blind Auditions im Januar denke, habe ich schon jetzt eine unglaubliche Vorfreude auf das musikalische Feuerwerk, das uns alle erwartet."

"The Voice Kids" ist ein Ableger der Castingshow "The Voice of Germany" und richtet sich an 7- bis 15-jährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die erste Staffel lief im Frühjahr 2013.