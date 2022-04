Die Dreharbeiten zur dritten Staffel des Serienhits "The Witcher" haben begonnen. Netflix hat ein Foto vom Set veröffentlicht, auf dem Henry Cavill zu sehen ist. Auch erste Details zur Handlung wurden bekanntgegeben.

Fans des Netflix-Hits "The Witcher" warten sehnsüchtig auf die dritte Staffel der Serie. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen haben nun begonnen. Netflix hat ein erstes Foto vom Set veröffentlicht. Darauf zu sehen: Henry Cavill (38) in seiner Rolle als Geralt von Riva, Anya Chalotra (25) als Yennefer von Vengerberg und Freya Allan (20) als Prinzessin Ciri von Cintra. Dazu heißt es in einem Tweet von Netflix: "Unsere Familie ist wieder zusammen. Die dritte Staffel von 'The Witcher' wird offiziell produziert."

Worum geht's in Staffel drei?

Doch das ist noch nicht alles: Auf Twitter hat der Streamingdienst auch bereits erste Details zur Handlung bekanntgegeben. "Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents darum wetteifern, sie zu fangen, nimmt Geralt Ciri von Cintra mit in sein Versteck und ist fest entschlossen, seine wiedervereinigte Familie vor denen zu schützen, die sie zu zerstören drohen", ist zu lesen.

We're also excited to reveal the official plot summary for the upcoming season...#TheWitcher pic.twitter.com/oqg6LnufBT — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

Weiter heißt es: "Yennefer, die mit Ciris magischer Ausbildung betraut ist, führt sie zur geschützten Festung Aretuza, wo sie hofft, mehr über die ungenutzten Kräfte des Mädchens zu erfahren. Stattdessen entdecken sie, dass sie in einem Schlachtfeld aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat gelandet sind. Sie müssen sich wehren, alles aufs Spiel setzen - oder riskieren, einander für immer zu verlieren."

Ein Starttermin für die dritte Staffel von "The Witcher" ist noch nicht bekannt. Da die Dreharbeiten jedoch erst begonnen haben, müssen sich die Fans wohl noch etwas gedulden. Die zweite Staffel ist seit 17. Dezember 2021 auf Netflix verfügbar. Die Fantasyserie basiert auf der Geralt-Saga von Schriftsteller Andrzej Sapkowski (73).