Nach fünf Jahren Pause kommen "Die Puppenstars" zurück: Neuer Strippenzieher als Moderator wird niemand Geringeres als Thomas Gottschalk sein.

Wenn sich die RTL-Show "Die Puppenstars" im Herbst 2022 nach fünf Jahren Pause mit der dritten Staffel zurückmeldet, wird sie das unter prominenter neuer Führung tun. Wie der Sender nun preisgegeben hat, wird in den kommenden Folgen Thomas Gottschalk (72) als neuer Moderator fungieren. Er beerbt somit Komikern Mirja Boes (50), die noch durch die beiden vorangegangenen Ausgaben geführt hatte.

Auch die Jury stellt sich neu auf

Auch die Jury für Staffel drei, die aus drei Folgen bestehen wird, wurde in diesem Zuge enthüllt. Wie schon bei Staffel eins (2016) und zwei (2017) nehmen erneut Comedian Max Giermann (46) und Puppenspieler Martin Reinl (46) am Jurypult Platz. Ersetzt wird hingegen Komikerin Gaby Köster (60): An ihrer Stelle ist nun die Puppe "Kakerlak" am Start, die von Carsten Haffke zum Leben erweckt wird.

Gemeinsam mit wechselnden Gastjuroren entscheiden sie darüber, wer am Ende der jeweiligen Folge die beste Puppenspieler-Performance abgeliefert hat. Pro Ausgabe wird der "Puppenstar des Abends" gekürt, als Preisgeld winken 20.000 Euro. Bereits am 3., 6. und 10. August werden die drei Folgen mit Gottschalk aufgezeichnet.

Nicht Gottschalks einziger RTL-Einsatz

Ebenfalls bei RTL wird Gottschalk zuvor in einer anderen Sendung zu sehen sein. Im Verbund mit seinem "Supernasen"-Kollegen Mike Krüger (70) wird ihm die große Jubiläumsshow "40 Jahre Supernasen" spendiert. Das Event läuft am 20. August ab 20:15 Uhr, Laura Wontorra (33) moderiert.