Beim "Traumschiff: Vancouver" erlebt Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger seinen ersten Filmkuss. Welch bitteren Beigeschmack der für Szenenpartnerin Birthe Wolter hatte, erzählte sie in einem Interview.

Kapitän Max Parger ( Florian Silbereisen) bekommt in der Oster-Ausgabe von "Das Traumschiff: Vancouver" (9.4., 20:15 Uhr, ZDF) von Passagierin Maike Kappes ( Birthe Wolter) seinen ersten Filmkuss.

Die Zusage zu diesem prestigeträchtigen Job hat sich die Schauspielerin dennoch nicht leichtgemacht. Das Problem: Die Dreharbeiten kollidierten zeitlich mit der Hochzeit ihres "besten Freundes" Moderator Jochen Schropp (44) im Frühjahr 2022 in Berlin und Südafrika.

Birthe Wolter: "Ich sollte Jochen auch trauen"

"Die Entscheidung ist mir mega schwergefallen. Ich habe so viele Tränen gelassen. Ich habe diese Hochzeit ein dreiviertel Jahr vorbereitet, habe mir so viele Gedanken gemacht, sollte Jochen auch trauen", erzählt sie im Gespräch mit dem "Kölner Express".

Doch sie gibt auch einen handfesten Grund für ihre Hochzeitsabsage preis: "Jochen weiß auch: Ich brauche Geld auf dem Konto. Corona war hart. Und mit über 40 werden die Rollen auch rarer."

Von der Reaktion des Hochzeitspaars schwärmt die Schauspielerin in den höchsten Tönen. "Jochen hat mir überhaupt kein schlechtes Gewissen gemacht. Das zeigt auch, wie schön unsere Freundschaft ist", sagt Birthe Wolter. "So einen großzügigen Freund muss man erst mal finden. Ich habe halt den besten Freund der Welt."

Der Filmkuss im "Traumschiff"-Plot

Der Filmkuss ist im "Traumschiff"-Drehbuch als Zufall angelegt, denn Passagierin Maike Kappes (Wolter) hätte in dem Moment wohl jeden Mann geküsst, der ihr über den Weg gelaufen wäre. Aus ihrem Glauben an die Macht der Zahlen heraus will sie unbedingt noch einen anderen Mann küssen, bevor sie sich auf ihren Mann fürs Leben, den "Traumschiff"-Navigationsoffizier Jan Riether (Karim Cherif), einlässt. Und als dann der Kapitän vor ihr steht, passiert es eben ...

Und wie war der Kuss? "Er küsst gut. Ich konnte mich jetzt nicht beschweren", so Wolter. Von Romantik kann bei einem Filmkuss aber keine Rede sein. "Nein, das ist sehr technisch, das ganze Team steht drumherum", bestätigt die Schauspielerin. Nichtsdestotrotz schwärmte sie über den Kapitän-Darsteller: "Er ist gar nicht überheblich, super kollegial, super sympathisch, nah an den Leuten."