Das "Traumschiff: Nusantara" markiert die 100. Episode der Langzeitreihe - diesmal mit den Gaststars Amira und Oliver Pocher sowie ungewöhnlich prickelnden Szenen.

In der Jubiläumsfolge "Das Traumschiff: Nusantara" (Neujahr, 20:15 Uhr, ZDF) erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer der wohl erste Kapitänssex in der seit 1981 laufenden Fernsehreihe - und das vielleicht letzte gemeinsame Projekt der Noch-Eheleute Amira (31) und Oliver Pocher (45).

Was und wo ist Nusantara?

Die 100. Ausgabe der von Wolfgang Rademann (1934-2016) ersonnen Filmreihe führt nach Nusantara in Südostasien: "Dem blauen Paradies. Kaum eine Insel der Welt bietet so viel auf so engem Raum. [...] Tauchen Sie ab in Schwimmbecken, wie sie nur die Natur erschaffen kann", schwärmt Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 42) zu Bildern von türkisfarbenem Meer und weißem Sandstrand.

Während des Landgangs sind weitere Details der im Osten der Insel Borneo gelegenen Planstadt zu sehen, die 2024 als künftige Hauptstadt Indonesiens eingeweiht werden soll.

Nackte Haut und zerwühlte Bettlaken

Ebenfalls zu sehen gibt es ungewöhnlich viel nackte Haut zweier Mitglieder der "Traumschiff"-Stammbesetzung. Zum einen geht es um die leidenschaftliche Liebesgeschichte des Kapitäns, der die Frau, die er bei seinem jüngsten Landgang kennenlernte, mit an Bord nimmt. Als diese ihn zum Dinner abholen will, erwischt sie ihn nach dem Duschen...

Und auch bei Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt, 66), seit seinem Comeback der heimliche "Traumschiff"-Star, wird es körperlich. Ihn holt ein schon länger zurückliegender One-Night-Stand wieder ein. Das wiederum hängt mit seiner "100. Reise" zusammen, die stellvertretend für die ganze TV-Reihe in diesem Film gefeiert wird.

Amira und Oliver Pocher als Gaststars

Neugierig machen in der Neujahrsfolge zudem die Gaststars. Diesmal hat die Produktion das inzwischen getrennte Noch-Ehepaar Amira und Oliver Pocher engagiert. Beide Gaststars haben etwa ab der Hälfte des Films ihre Auftritte. Und als hätte Drehbuchautor Jürgen Werner es geahnt, bekommt Oliver Pocher als eifersüchtiger Ehemann Christian im Film tatsächlich Sätze wie diese zu hören: "Sie sind mit einer ganz besonderen Frau verheiratet. Werfen Sie das nicht einfach so weg. Es lohnt sich, um sie zu kämpfen..."