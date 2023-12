Wie gewohnt trat am zweiten Weihnachtsfeiertag der "Tatort" gegen "Das Traumschiff" an. Bei "Utah" gegen "Kontrollverlust" gab es einen klaren Quotensieger - und für einen der beiden sogar ein "Allzeit-Tief".

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) hat der "Tatort" (das Erste) seine Top-Stellung im Quotenvergleich erneut behauptet. Bei der Episode "Kontrollverlust" aus Frankfurt am Main schalteten 5,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 18,7 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Die Münchner Weihnachtsausgabe "Mord unter Misteln" im vergangenen Jahr sahen etwas mehr als vier Millionen Krimi-Fans.

"Traumschiff" mit "Allzeit-Tief"

Gleichzeitig musste die parallel ausgestrahlte Sendung der ZDF-Reihe "Das Traumschiff-Utah" einen herben Quotenrückgang hinnehmen. "DWDL" nennt es sogar ein "Allzeit-Tief". Demnach fiel die Reichweite erstmals seit der Pilotfolge im Jahr 1981 unter die Fünf-Millionen-Marke. Im Schnitt schalteten 4,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein und sorgten für einen Marktanteil von 17,4 Prozent. Im Vorjahr saßen über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer mehr vor den Bildschirmen.

Immerhin siegte "Das Traumschiff" beim Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen. Mit 14,5 Prozent lag der überraschend höher als beim "Tatort" mit 10,6 Prozent.

Nächstes Duell in wenigen Tagen

Das nächste Duell der beiden Fernsehdinos steht an Neujahr 2024 auf dem Programm. Im Ersten wird dann der "Tatort: Was bleibt" - die letzte Ausgabe mit Kommissarin Julia Grosz (Franziska Weisz, 43) aus Hamburg - ausgestrahlt. Parallel dazu läuft im ZDF in der Primetime "Das Traumschiff: Nusantara" mit einer Besonderheit im Cast: Das Noch-Ehepaar Amira (31) und Oliver Pocher (45) stand für die Episode aus Südostasien vor der Kamera.