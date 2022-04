In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) wird der Besitzer eines Pferdehofs tot aufgefunden. Professor Harald Lesch wirft im ZDF einen Blick auf UFO-Mythen. Heino Ferch wird als "Der Richter" (3Sat) von einem Häftling erpresst.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Sauberer Abgang, Krimiserie

Marie (Katharina Wackernagel) hat Nachricht erhalten und darf zurück nach Köln! Als der Besitzer eines Pferdehofs, Alwin Lippes, tot in seiner Führanlage liegt, will Marie diesen letzten Fall allerdings noch lösen. Bei den Ermittlungen lässt sie Heino (Sebastian Schwarz) gern den Vortritt. Der erträumt sich nämlich durch Maries Weggang eine Beförderung und wird darin nach Kräften von Heike bestärkt. Zunächst fällt der Verdacht auf Alwins Praktikanten Jonas (Luke Piplies).

20:45 Uhr, Sat.1, Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer: Verletzt, Thrillerserie

Nachdem ViCAP die Geheimnisse hinter den River Morden aufgedeckt hat, wird Clarice (Rebecca Breeds) in einem verlassenen Gebäude eingesperrt, wo sie Frauen findet, die gefangen gehalten werden. Während sie versucht sich und die Frauen zu befreien, tun sich ViCAP und Ardelia (Devyn A. Tyler) zusammen um sie zu finden.

20:15 Uhr, ZDF, UFOs - Die Fakten mit Harald Lesch, Doku

In einem Bericht des US-Verteidigungsministeriums wird 2021 die Existenz von unbekannten Flugobjekten offiziell bestätigt, dass dahinter Aliens stecken könnten, jedoch mit keinem Wort erwähnt. Gleichzeitig vollzieht sich in den Wissenschaften ein bemerkenswerter Paradigmenwechsel: Immer mehr Forschende halten die Existenz außerirdischen Lebens für wahrscheinlich. Wo steht die Forschung bei der Suche nach extraterrestrischem Leben?

20:15 Uhr, 3Sat, Der Richter, Krimi

Richter Dr. Joachim Glahn (Heino Ferch), Vorsitzender einer Schwurgerichtskammer am Berliner Landgericht, gerät an den Rand der Legalität, als seine Tochter Luise (Elisa Schlott) entführt und er erpresst wird. Um ihr Leben zu retten, soll er gegen seine Überzeugung den des Mordes angeklagten Holger Wieland (Wolfram Koch) freilassen. Nicht nur der gegnerische Anwalt Werner Kanz (Francis Fulton-Smith) setzt ihm in der Verhandlung zu. Glahn erkennt, wie sehr er sich seiner Familie gegenüber bereits in Lügen und Täuschungen verstrickt hat.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Krabbenkrieg, Krimi

Die Nachricht hat es in sich für die Streifenpolizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Jens Jensen (Florian Lukas): Nach verbüßter Haftstrafe wegen Einbruchs und Totschlags kehrt Arne Terjehusen (Bodo Haack) nach Leer zurück. Warum zurück nach Leer, wo jeder den Ex-Häftling als "Mörder" kennt? Arne hat angekündigt, sich zu rächen. Kaum ist er auf freiem Fuß, bricht er in Insa Scherzingers Apotheke ein. Jens überrascht ihn bei der Tat. Arne geht auf Jens los und droht ihn umzubringen.